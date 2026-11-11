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Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

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Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

#1
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bandar bin İbrahim el-Hureyf ve beraberindeki heyet, Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

#2
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Baykar, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı heyeti Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde ağırladıklarını bildirdi. Şirket, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#3
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Ziyaret kapsamında Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyenin ve Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçlarının heyetin gündeminde olduğu değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'ın son dönemde savunma sanayisinde yerli üretim kapasitesini artırmaya ve uluslararası teknoloji ortaklıkları geliştirmeye yönelik adımları da bu ziyareti daha dikkat çekici hale getiriyor.

#4
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Öte yandan Suudi Arabistan'ın, KAAN Milli Muharip Uçak Programı'na yatırım yapma seçeneğini değerlendirdiği ve S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğü öne sürülüyor. Riyad yönetiminin Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini farklı projeler üzerinden genişletmek istediği belirtilirken, olası ortaklıkların teknoloji paylaşımı ve üretim iş birliklerini de kapsayabileceği konuşuluyor.

#5
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Daha önce gündeme gelen 100 adet KAAN savaş uçağına yönelik olası tedarik iddiaları da iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine yönelik beklentileri artırmış durumda. Baykar'a gerçekleştirilen bu ziyaretin söz konusu temaslarla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

#6
Foto - Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Suudi Arabistanlı heyetin ziyaretiyle ilgili yeni açıklamaların gelip gelmeyeceği ve iki ülke arasında somut savunma sanayisi anlaşmalarının gündeme gelip gelmeyeceği önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.

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