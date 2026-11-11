Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar

Daha önce gündeme gelen 100 adet KAAN savaş uçağına yönelik olası tedarik iddiaları da iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine yönelik beklentileri artırmış durumda. Baykar'a gerçekleştirilen bu ziyaretin söz konusu temaslarla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.