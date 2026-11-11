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Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu

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Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'da Ust-Luga Limanı'na ve Buyan-M sınıfı küçük füze gemisine saldırı düzenledik" ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu

SBU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürülen hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

#2
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı'ndaki petrol rafinerisi ve limandaki ulaştırma altyapısının "önemli tesislerinin" hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırının gece saatlerinde yapıldığı ifade edildi.

#3
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu

Ukrayna'nın fırlattığı insansız hava araçlarının (İHA) limandaki petrol tankerlerine isabet ettiği belirtilen açıklamada, "Ust-Luga petrol terminalinde, petrol ürünlerinin bulunduğu çok sayıda tank hasar gördü ve burada büyük çaplı bir yangın sürüyor." ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu

Açıklamada, proje 21631 "Buyan-M" sınıfı "Naro-Fominsk" tipi küçük füze gemisine de saldırı düzenlendiği bildirildi. Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların Ust-Luga Limanı'na saldırı düzenlediğini belirtmişti.

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