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'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

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'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'ye aldıkları yatırım kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen özel bir etkinlikle hayata geçirilen REACT platformunun ilk imzacılarından biri olduğu belirtildi.

#2
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Açıklamada, kuruluş sürecinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışan EBRD'nin, platformun şekillendirilmesinde aktif rol üstlendiği kaydedildi.

#3
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2040 yılına kadar 300 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesini amaçlayan platformun, COP31'in "35'e kadar yüzde 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü" doğrultusunda üretim, şebeke altyapısı, enerji depolama, esneklik çözümleri, imalat ve elektrifikasyon dahil tüm yenilenebilir enerji değer zincirini kapsadığı ifade edilen açıklamada, EBRD'nin Türkiye'de bu kapsamdaki projelere gelecek 5 yılda 6 milyar dolar yatırım planladığı bildirildi.

#4
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Açıklamada, REACT platformuna EBRD'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Glasgow Net Sıfır için Finansal İttifakı (GFANZ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), İklim Yatırım Fonları (CIF), Alman Kalkınma Bankası (KfW), Kömür Sonrası Enerji İttifakı (PPCA), Danimarka Kraliyet Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) destek verdiği ifade edildi.

#5
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Kamu kurumları, kalkınma ortakları, finans kuruluşları, yatırımcılar ve özel sektörü ortak bir uygulama gündemi etrafında bir araya getiren REACT'in, Türkiye'nin 2040 yılına kadar 175 gigavat kurulu güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşma vizyonunu destekleyeceği aktarıldı.

#6
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, bankanın Türkiye'nin enerji sektöründe güçlü bir varlığa sahip olduğunu belirterek "Yatırımları harekete geçirerek ve uzmanlığımızı devreye sokarak ülkenin enerji dönüşümünü desteklemeye hazırız. Türkiye bu alanda iddialı hedefler belirledi ve bu hedefleri yatırıma ve eyleme dönüştürme konusunda gösterdiği kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Türk ortaklarla kurulan yakın işbirliğine dikkati çeken Renaud-Basso, şunları kaydetti: "Bu platformun kurucu imzacılarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) kapsamındaki deneyim ve taahhütlerimizden güç alarak, güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerjiyle desteklenen daha dirençli ve rekabetçi bir ekonomiye giden yolda ülkeyi desteklemeye devam edeceğiz." Açıklamada ayrıca, büyük çoğunluğu özel sektöre olmak üzere Türkiye'ye bugüne kadar 26 milyar avrodan fazla yatırım yapan EBRD'nin, ülkenin en büyük kurumsal yatırımcıları arasında yer aldığı vurgulandı.

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