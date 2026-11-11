'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar

Türk ortaklarla kurulan yakın işbirliğine dikkati çeken Renaud-Basso, şunları kaydetti: "Bu platformun kurucu imzacılarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP) kapsamındaki deneyim ve taahhütlerimizden güç alarak, güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerjiyle desteklenen daha dirençli ve rekabetçi bir ekonomiye giden yolda ülkeyi desteklemeye devam edeceğiz." Açıklamada ayrıca, büyük çoğunluğu özel sektöre olmak üzere Türkiye'ye bugüne kadar 26 milyar avrodan fazla yatırım yapan EBRD'nin, ülkenin en büyük kurumsal yatırımcıları arasında yer aldığı vurgulandı.