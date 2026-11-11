Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk
Yemen'deki İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada "Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı ile petrol tesisini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen'deki İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada "Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı ile petrol tesisini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'a saldırılar düzenlediklerini belirtti.
Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 3 seyir füzesiyle hedef aldıklarını aktaran Seri, hedefleri başarıyla vurduklarını öne sürdü. Suudi Arabistan'ın batısında Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde de petrol pompalama istasyonunu İHA'yla hedef aldıklarını iddia eden Seri, Mekke hava sahasında bir İHA'nın imha edildiğinin doğru olmadığını savundu. Seri ayrıca, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e yönelik 93 hava saldırısı gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, böylece gerilimin başladığı eylül ayından beri Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırısı sayısının 4 bin 765'e yükseldiğini ifade etti.
Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Taif, Yenbu ve Hamis Muşayt vilayetleri için erken uyarı sisteminin etkinleştirildiği, bölge sakinlerinin cep telefonlarına tehlikeye ilişkin uyarı mesajları gönderildiği aktarıldı. Açıklamada, telefonlarına uyarı mesajı gelen kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.
Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın batısında Husiler tarafından fırlatılan 2 balistik füze imha edildi." ifadelerini kullandı. Maliki, birkaç saat önceki açıklamasında da Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini belirtmişti. Husilerin ayrıca Mekke ve güney bölgelerini 2 İHA'yla hedef almaya çalıştıklarını aktaran Maliki, söz konusu İHA'ların engellenerek imha edildiğini duyurmuştu. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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