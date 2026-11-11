  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen TIR'cı çılgına döndü: Oradaki senin karın kızın da olabilir Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk Türkiye'den 100 tane Kaan alacakları konuşuluyordu: Şimdi de Baykar'a çıkarma yaptılar Eko'nun izinden giden taklitçi zihniyet: CHP’li İBB’den İstanbulluya zam kazığı! Sözde indirim vadettiler, zam rekoru kırdılar Türkiye'nin kuyusunu kazan Arap ülkesinden flaş çıkış: Türk ordusuyla omuz omuza görev yapabiliriz 'Ankara iddialı hedefler belirledi' deyip Türkiye'ye 6 milyar dolarlık yatırım kararı aldılar Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya vuruldu Cennetin kapısı Yahudilere tamamen kapandı: Artık hiçbir koşulda giremeyecekler Kaymakam Safitürk şehadetinin 10'uncu yılında dualarla anıldı Horoz Martin 8 yıldır hastane önünde hiç gelmeyecek sahibini bekliyor!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada "Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı ile petrol tesisini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.

1
#1
Foto - Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'a saldırılar düzenlediklerini belirtti.

#2
Foto - Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 3 seyir füzesiyle hedef aldıklarını aktaran Seri, hedefleri başarıyla vurduklarını öne sürdü. Suudi Arabistan'ın batısında Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde de petrol pompalama istasyonunu İHA'yla hedef aldıklarını iddia eden Seri, Mekke hava sahasında bir İHA'nın imha edildiğinin doğru olmadığını savundu. Seri ayrıca, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e yönelik 93 hava saldırısı gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, böylece gerilimin başladığı eylül ayından beri Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırısı sayısının 4 bin 765'e yükseldiğini ifade etti.

#3
Foto - Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Taif, Yenbu ve Hamis Muşayt vilayetleri için erken uyarı sisteminin etkinleştirildiği, bölge sakinlerinin cep telefonlarına tehlikeye ilişkin uyarı mesajları gönderildiği aktarıldı. Açıklamada, telefonlarına uyarı mesajı gelen kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

#4
Foto - Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın batısında Husiler tarafından fırlatılan 2 balistik füze imha edildi." ifadelerini kullandı. Maliki, birkaç saat önceki açıklamasında da Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini belirtmişti. Husilerin ayrıca Mekke ve güney bölgelerini 2 İHA'yla hedef almaya çalıştıklarını aktaran Maliki, söz konusu İHA'ların engellenerek imha edildiğini duyurmuştu. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Ateşe Benzin Dökenler ve Kendi Evini Yakan Gafiller! Gece yarısı ajanslara düşen son dakika haberi, İslam coğrafyasındaki basiretsizliğin ve ihanet sarmalının geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’daki Kral Halid Havalimanı ile stratejik petrol tesislerini seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını ilan etti. Dün Sana'da yakıt tesislerinin bombalanmasıyla masum sivillerin, kadınların ve çocukların katledilmesinin ardından gelen bu misilleme, kardeş kanının nasıl bir aymazlıkla döküldüğünü kanıtlamaktadır. Müslüman topraklarında füzeler havada uçuşurken, birbirinin gırtlağına sarılan bu gafillere tek bir soru sormak gerekir: Sizin yaktığınız bu ateşten kim ısınıyor ve bu kirli savaş bittiğinde masadan kim galip kalkacak? Tarih boyunca fitne tohumları ekerek coğrafyamızı parçalayan küresel şer odakları, bugün ellerini ovuşturarak bu akıl tutulmasını izlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim, İslam dünyasının kendi içindeki mezhepçi ve siyasi ihtirasları körükleyerek birbirini imha etmesini sağlamaktadır. Bir yanda ümmetin servetini Batılı silah tüccarlarına peşkeş çeken kukla yönetimler, diğer yanda ise taşeronluk uğruna kendi dindaşının şehrini harabeye çeviren yapılar bulunmaktadır. Tetik çekenler o silahların namlusunu kimin doğrulttuğunu, ateşe kimin benzin döktüğünü göremeyecek kadar körleşmiştir. Düşmanın ekmeğine yağ sürenler, kendi elleriyle kazdıkları kuyuya düşmekten asla kurtulamayacaklardır. İslam dininin emrettiği vahdet ve kardeşlik şuuru ayaklar altına alındığında, ortaya çıkan zillet çukurunu her zaman emperyalist akıl doldurur. Yüce kitabımızda müminlerin ancak kardeş olduğu açıkça buyrulurken, bugün aynı kıbleye yönelenlerin birbirine kurşun sıkması en büyük ahlaki ve manevi iflastır. Siyonist yayılmacılık bölgede adım adım ilerlerken, İslam beldelerinin enerjisini kendi iç çatışmalarıyla tüketmesi küresel sömürü düzenine hizmet etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Kendi kardeşine aslan kesilip gerçek düşmanın karşısında süt dökmüş kediye dönenlerin, tarihin ve İslam ümmetinin vicdanında mahkum olması kaçınılmazdır. Netice itibarıyla, bu alçakça kurgulanmış savaşın sonunda ne Sana kazanacak ne de Riyad galip gelecektir. Kazanan sadece Washington'daki savaş baronları, Tel Aviv'deki işgalci zihniyet ve kan üzerinden servet biriktiren silah fabrikaları olacaktır. Müslüman halkların alın teri ve yer altı zenginlikleri, dış güçlerin yazdığı bu kanlı senaryoda heba edilmektedir. İslam alemi gaflet uykusundan uyanıp sırtını Batılı kışkırtıcılara dönmediği sürece, kendi evini yakan bu ateş tüm coğrafyayı küle çevirmeye devam edecektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada
Dünya

Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke lideri Mücteba Hamaney’in Çin’le ilişkilerin dış politikada öncelikli konuma alınmasını ist..
10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi
Gündem

10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi

Hırsızlık ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun medya ayağı, 10 Kasım dayatmasına karşı çıkan gazeteci Hacı Yakışıklı’yı linç etmeye..
Süper Lig'de Volkan Demirel'e sürpriz talip
Spor

Süper Lig'de Volkan Demirel'e sürpriz talip

Orhan Ak ile yollarını ayıran Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in isimleri bir arada anılmaya başladı.
Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!
Gündem

Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!

Aydın Büyükşehir Belediyesi iştiraki AYSERA A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Canyurt ve belediye başkanı danışmanı Erkan Karaarslan hakk..
ABD'den İran kararı
Dünya

ABD'den İran kararı

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran'a yönelik olası saldırısını arabulucuların yürüttüğü dolaylı görüşme için 2 hafta ertelediği öne sürüld..
Terör örgütünden silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Dünya

Terör örgütünden silahlı saldırı: 8 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği değerlendirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Ülken..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23