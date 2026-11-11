Gece yarısı çok sıcak açıklama: Suudi Arabistan'ı vurduk

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın batısında Husiler tarafından fırlatılan 2 balistik füze imha edildi." ifadelerini kullandı. Maliki, birkaç saat önceki açıklamasında da Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini belirtmişti. Husilerin ayrıca Mekke ve güney bölgelerini 2 İHA'yla hedef almaya çalıştıklarını aktaran Maliki, söz konusu İHA'ların engellenerek imha edildiğini duyurmuştu. Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.