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Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü

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Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü

Karadeniz'deki gerilim devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. İnsansız hava araçlarıyla yapılan yoğun hava saldırısı sonuçsuz kaldı. 154 tane İHA düşürüldü.

#1
Foto - Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkeye yönelik hava saldırılarında kullandığı 193 insansız hava aracından (İHA) 154'ünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

#2
Foto - Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece ve sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü

Saldırılarda farklı tipte 193 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 154'ünün Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

#4
Foto - Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ülkeye düzenlenen Rus hava saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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