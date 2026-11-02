Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü
Karadeniz'deki gerilim devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. İnsansız hava araçlarıyla yapılan yoğun hava saldırısı sonuçsuz kaldı. 154 tane İHA düşürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'deki gerilim devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. İnsansız hava araçlarıyla yapılan yoğun hava saldırısı sonuçsuz kaldı. 154 tane İHA düşürüldü.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkeye yönelik hava saldırılarında kullandığı 193 insansız hava aracından (İHA) 154'ünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece ve sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Saldırılarda farklı tipte 193 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 154'ünün Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ülkeye düzenlenen Rus hava saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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