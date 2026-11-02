Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

Defenceturk'te yer alan habere göre, Güney Koreli Hanwha Aerospace Co. şirketinin yan kuruluşu olan Hanwha Defense USA (HDUSA), ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri için orta sınıf bir çıkarma gemisi (LSM) inşa etmek üzere 269 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı. Şirketin açıklamasına göre bu anlaşma, Hanwha’nın ABD Donanması ile yaptığı ilk gemi inşa sözleşmesi olma özelliğini taşıyor.