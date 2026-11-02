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Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

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Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

Türkiye ile birlikte savaş gemisi üretme ve tedarik etme planı olan ülkeden flaş bir hamle geldi. Güney Kore'den gemi tedariki için sözleşme imzalandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

Defenceturk'te yer alan habere göre, Güney Koreli Hanwha Aerospace Co. şirketinin yan kuruluşu olan Hanwha Defense USA (HDUSA), ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri için orta sınıf bir çıkarma gemisi (LSM) inşa etmek üzere 269 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı. Şirketin açıklamasına göre bu anlaşma, Hanwha’nın ABD Donanması ile yaptığı ilk gemi inşa sözleşmesi olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

Şirket 29 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli denizcilik hizmetleri firması Tote Services tarafından Philadelphia’daki Hanwha Philly Tersanesi’nde bir adet LSM inşa etmek üzere seçildiğini ve sözleşmede 3 ek gemi inşa etme opsiyonunun da bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

Yonhap tarafından yapılan habere göre bu seçim, Tote Services’in ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri’nin gemi inşa sözleşmelerini denetleyen gemi inşa yönetimi programı kapsamındaki rekabetçi bir ihale süreciyle gerçekleştirildi.

#4
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

HDUSA Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Michael Coulter konuya ilişkin olarak, “Philly Tersanesi’ni 2024’te satın aldığımızdan bu yana Hanwha, ABD Donanması ve diğer federal müşteriler için gemi inşa etmenin yolunu açmak amacıyla iş gücüne ve teknolojiye önemli yatırımlar yaptı.” değerlendirmesinde bulundu. İnşaat çalışmalarının 2027 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

#5
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar

Tote Services’in 2,2 milyar dolarlık gemi inşa yönetimi sözleşmesi, ABD Donanması ve ABD Deniz Piyadeleri’nin planlanan 35 gemilik LSM filosunu destekliyor. Program kapsamındaki ilk gemisinin 2030 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

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