Türkiye'deki kritik noktayı isim vermeden işaret ettiler: Vururuz
Giriş Tarihi:

Türkiye'deki kritik noktayı isim vermeden işaret ettiler: Vururuz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası saldırısında bölgedeki üsleri hedef alacaklarını duyurdu. Arakçi isim vermeden İncirlik Üssü'nü de işaret etti.

Foto - Türkiye'deki kritik noktayı isim vermeden işaret ettiler: Vururuz

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, burada bir televizyon kanalına gündeme dair açıklamalar yaptı.

Foto - Türkiye'deki kritik noktayı isim vermeden işaret ettiler: Vururuz

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran’ın nükleer kapasitesini yok edemediğini savunan Arakçi, nükleer programın sürdürülebilirliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Arakçi, “Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Foto - Türkiye'deki kritik noktayı isim vermeden işaret ettiler: Vururuz

ABD ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelerin ‘iyi bir başlangıç’ olduğunu ifade eden Arakçi, buna rağmen iki ülke arasındaki güven sorununun aşılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Savunma kapasiteleri konusunda taviz vermeyeceklerini dile getiren Arakçi, “Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu konu tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

Foto - Türkiye'deki kritik noktayı isim vermeden işaret ettiler: Vururuz

Olası bir askeri müdahaleye ilişkin ABD’ye açık bir uyarıda bulunan Arakçi, İran'ın karşı stratejisinin sınırlarını da çizdi. ABD'nin doğrudan bir saldırı başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığa değinen Arakçi, “Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız” ifadelerini kullandı.

