SON DAKİKA
Gündem
Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular
Haber Merkezi

Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Ülkedeki Amerikan varlıkları nedeniyle İran'ın peş peşe hedefi haline gelen Katar'dan Patriot jaba sabımö sistemleriyle ilgli olarak açıklama geldi.

Foto - Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Katar Uluslararası Medya Ofisi, Amerikan Bloomberg kanalının "Katar ordusunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükendiği" haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Foto - Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Açıklamada, Katar ordusunun elindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükenmediği ve yeterli miktarda bulunduğu ifade edildi.

Foto - Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Katar ordusunun, ülkeyi dış tehditlere karşı savunma yeteneğini defalarca gösterdiği ve tüm Katar vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, resmi kaynaklardan doğrulama yapılmadan bu tür yanlış bilgilerin yayınlanmasının, özellikle bölgede hızlı gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde son derece sorumsuz bir davranış olduğunun altı çizildi.

Foto - Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular

Açıklamada, bu yanlış bilginin derhal düzeltilmesi için yasal seçenekler de dahil olmak üzere tüm yolların değerlendirileceği kaydedildi.

Yorumlar

MAZLUMLARİN ELLERİ BİLİNSİN Kİ YAKALARINDA

O makamlarda oturanların görevleri hiç bi şey yokmuş gibi davranmak değildir.
