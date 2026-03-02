  • İSTANBUL
Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti
Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti

Dünya haydut ABD ile terörist İsrail'in vurduğu İran'ı konuşurken Suriye'den acı haber geldi.

1
#1
Foto - Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti

Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Çobanbey beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Çobanbey beldesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Suriye ordusuna saldırı düzenlendi.

#3
Foto - Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti

2 ASKER VEFAT ETTİ - Saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken, faillerin tespiti için çalışma başlatıldı.

#4
Foto - Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti

Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 4'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Yorumlar

osmanli

Simdi PKK sen YPG de herneyse Turkiyede yaptiginin yanisini orda yapmaya calisacak. bu kesin, ama bu onlarin sonu olucak. izleyin ve gorun.
