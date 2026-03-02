  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 ülke birleşti, Türkiye'nin Tayfun'una rakip füze üretecekler: 'Bizden korkmalılar' diyerek duyurdular 'Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz' diyordu! Hintli Generalden itiraf: Füzeleri durduramıyorlar Dünya İran'ı konuşurken... Suriye'den acı haber: Askerler vefat etti Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem! Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı! Sindirim ve hazımsızlık: Ramazan'da metabolizmayı hızlandıran 7 baharat İşte bu hiç iyi olmadı... Leblebi gerçekten kilo yapar mı? Diyetin dostu mu, düşmanı mı? Galatasaray, Torreira'yı takımda tutmanın yolunu buldu: Aklından bile geçirme
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Katar Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama geldi.

1
#1
Foto - Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü

Orta Doğu’daki bölgesel savaşın kapsamı genişlerken, Katar’dan kritik bir askeri hamle geldi. Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan Katar hava sahasına yönelen iki adet Su-24 tipi savaş uçağının, balistik füzelerin ve kamikaze İHA’ların imha edildiğini duyurdu.

#2
Foto - Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü

Katar tarafından yapılan resmi açıklamada, Katar Emiri Hava Kuvvetleri’nin (QEAF) yüksek hazırlık seviyesi sayesinde İran’a ait iki Su-24 savaş uçağının Doha semalarına ulaşamadan vurularak düşürüldüğü belirtildi. Uçakların hangi sistemlerle vurulduğu henüz açıklanmasa da, Katar’ın elindeki modern hava savunma ağının tam kapasiteyle çalıştığı vurgulandı.

#3
Foto - Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü

Saldırı sadece jetlerle sınırlı kalmadı. Katar hava savunma sistemleri, ülkenin kritik bölgelerini hedef alan 7 adet balistik füzeyi hedeflerine ulaşmadan havada imha etti. Ayrıca, Katar Emiri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin koordineli çalışmasıyla 5 adet kamikaze İHA’nın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

#4
Foto - Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü

Katar Savunma Bakanlığı, tüm tehditlerin tespit edildiği anda operasyonel planlar çerçevesinde bertaraf edildiğini açıkladı. Bakanlık, “Katar Silahlı Kuvvetleri, devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kabiliyete sahiptir” mesajını verirken; halka sükuneti koruma ve yalnızca resmi kanallardan gelen bilgilere itibar etme çağrısında bulundu.

#5
Foto - Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü

Katar’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de kara, hava ve deniz unsur komutanlıkları bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı muharebe araçları, FIRTINA obüsleri, F-16’lar ve Tuzla Sınıfı Karakol Botları, halihazırda Katar’da konuşlu durumda. Kaynak: SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

bizim ulke tv lerine çıkan gazeteci analist falan filan Lara baksaydik Rusya bir haftada işi bitirir diyorlardı..sanki İran bunların hepsini davet etmiş bütün silah depolarının tunellerini gezdirmis brifing vermiş Rusya veya çin le anlaşmalarını veya yarının neye gebe olduğunu biliyorlar....veya . herşeyi söyleyip ben demiştim meraklıları tamam tamam sizsiniz zaten bilmediğiniz bir konu olsun ...lütfen bir konuyuda bilmeyin...

Helal olsun Müslüman Katar sana

Müslüman Katili münafık İran, Müslüman kardeşimiz Katar'a saldırmış. Yüce Allah'a (C.C.) havale ediyorum şiiist İran'ı. Müslüman Kardeşimiz Katar'ı tebrik ediyorum, saldıran İran uçaklarını düşürmüş. Müslüman Katar, Helal sana.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!
Dünya

ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!

ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’yi hedef alan ifadelerine karşı çıktı..
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması
Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "İran'da nükle..
Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu
Spor

Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu

Almanya, kamp için Türkiye'ye gitmek isteyen 29 Türk futbolcunun parasına keyfi bir uygulamayla el koydu.

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?
Gündem

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin depremzedeler için sadece 3 yılda 550 binden fazla konut inşa etmesine bile 'Babanızın parasıyla yapmadınız'..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23