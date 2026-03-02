Dost Katar'ın tepesi attı: 2 savaş uçağını düşürdü
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Katar Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama geldi.
Orta Doğu’daki bölgesel savaşın kapsamı genişlerken, Katar’dan kritik bir askeri hamle geldi. Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan Katar hava sahasına yönelen iki adet Su-24 tipi savaş uçağının, balistik füzelerin ve kamikaze İHA’ların imha edildiğini duyurdu.
Katar tarafından yapılan resmi açıklamada, Katar Emiri Hava Kuvvetleri’nin (QEAF) yüksek hazırlık seviyesi sayesinde İran’a ait iki Su-24 savaş uçağının Doha semalarına ulaşamadan vurularak düşürüldüğü belirtildi. Uçakların hangi sistemlerle vurulduğu henüz açıklanmasa da, Katar’ın elindeki modern hava savunma ağının tam kapasiteyle çalıştığı vurgulandı.
Saldırı sadece jetlerle sınırlı kalmadı. Katar hava savunma sistemleri, ülkenin kritik bölgelerini hedef alan 7 adet balistik füzeyi hedeflerine ulaşmadan havada imha etti. Ayrıca, Katar Emiri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin koordineli çalışmasıyla 5 adet kamikaze İHA’nın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığı, tüm tehditlerin tespit edildiği anda operasyonel planlar çerçevesinde bertaraf edildiğini açıkladı. Bakanlık, “Katar Silahlı Kuvvetleri, devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kabiliyete sahiptir” mesajını verirken; halka sükuneti koruma ve yalnızca resmi kanallardan gelen bilgilere itibar etme çağrısında bulundu.
Katar’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de kara, hava ve deniz unsur komutanlıkları bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı muharebe araçları, FIRTINA obüsleri, F-16’lar ve Tuzla Sınıfı Karakol Botları, halihazırda Katar’da konuşlu durumda. Kaynak: SavunmaSanayiST
