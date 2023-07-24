Türkiye'de yetişiyor Avrupa'ya gidiyor! Antibiyotik ilaçların kaynağı Türkiye

Türkiye’nin bazı bölgelerinde sarımsak üretimi yapıldığını, ancak Aksaray’daki sarımsağın bazı minerallerinin yüksek olduğunu belirten Uğur Öngün, “Türkiye’nin 4-5 bölgesinde sarımsak üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak bizim Aksaray’da üretimini yaptığımız sarımsaklar özellikle kışlık bir çeşit olduğu için, raf ömrü uzun olduğu için ve Rusların antibiyotik firmasında, fabrikasında kullandıkları için, içindeki selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olmasından dolayı, acıdaki keskinliğini de gösteriyor bu arada. Bu aromasından çok memnun kaldıkları için şu an bizden aşırı derecede bir talep, bin ton kadar bir talepte bulundular. Antibiyotik fabrikasının alma sebebi ise bizim Aksaray’da Tuz Gölü havzası ve Hasan Dağı’nın topraklarındaki elementlerin sarımsağı etkilemesi, yani sarımsaktaki selenyum ve germanyum oranlarının yüksek çıkması, antibiyotik firmasının bunu detaylı bir şekilde laboratuvarlarında inceleyip buna aşırı derecede bir talep etmesiydi. Biz de buna bağlı olarak şuan üretimimizi geliştirdik, yükselttik” diye konuştu.