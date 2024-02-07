2024-02-07 15:30:21 Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın
Rekabet Kurulu tarafından, Nestle Türkiye'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması getirmesiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı. Heyet, şirketin kanunu ihlal ettiğini ve para cezası uygulanması gerektiğini bildirirken Nestle Türkiye savunmasında, ürünlerin doğrudan nihai tüketiciye satılmadığını ifade etti. Konuya ilişkin karar 15 gün içinde açıklanacak.