  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kilosu 12 lira, yurt dışından talep yoğun! Bu portakaldan kan damlıyor

Dev maça az bir süre kala Sergen Yalçın için bomba gelişme! İşte çok ama çok şaşırtan müthiş gerilim…

Sadece kısa süreliğine geçerli olacak! Tarım Kredi'de yepyeni indirimler

Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Murat Kurum, canlı yayında Kur'an üzerine yemin etti! Bakın o yeminde neler var? Herkesi şaşırttı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Abdullah Gül’le ilgili flaş gelişme

Soğanı dilimleyip topuğunuza koyun, bakın neler oluyor! “Hadi canım, olur mu öyle şey” demeyin! Faydasını duyan hemen deneyecek! Ayağa soğan koymak bakın nelere iyi geliyor?

Bu ilimizde evi, arsası, toprağı olanlar yaşadı! Herkes şaşkın, 25 milyondan söz ediliyor

Alman devine resti çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın… Şok açıklama:
Ekonomi
7
Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

2024-02-07 15:30:21
Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Rekabet Kurulu tarafından, Nestle Türkiye'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması getirmesiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı. Heyet, şirketin kanunu ihlal ettiğini ve para cezası uygulanması gerektiğini bildirirken Nestle Türkiye savunmasında, ürünlerin doğrudan nihai tüketiciye satılmadığını ifade etti. Konuya ilişkin karar 15 gün içinde açıklanacak.

#1
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Rekabet Kurulu tarafından Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.'nin distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

#2
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Soruşturma kapsamında Nestle Türkiye'nin sözlü savunmasının yer aldığı toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

#3
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Soruşturma heyeti temsilcisi, bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde şirketin anılan gerekçeyle Kanun'u ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

#4
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Ardından şirket temsilcileri savunma yaptı. Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ temsilcisi, şirketin birçok kategoride ürünlerinin olduğunu soruşturmanın ise ev dışı tüketim ürünleri kategorisini ilgilendirdiğini söyledi.

#5
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Teşebbüs temsilcisi, bu ürünlerin hastane, cezaevi ve otel gibi yerlere yiyecek içecek sağladığını, dolayısıyla doğrudan nihai tüketiciye satılmadığını ifade etti.

#6
Foto - Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Temsilci, soruşturma raporunda, ürünler için şirketin pazar paylarına yer verildiğini ve bu payların perakendeye ilişkin olduğunu belirterek, delillerinin ev dışı ürünleriyle ilgili olduğunu ama değerlendirmenin perakende pazarındaki payları dikkate alınarak yapıldığına işaret etti. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde
Ekonomi

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR) Şubat ayında Rus turistlerin en çok tur satın aldığı ülkeleri duyurdu. Türkiye yedinci sırada yer aldı...
Devlete övgü CHP’ye öfke
Gündem

Devlete övgü CHP’ye öfke

Depremlerin yıldönümünde acılar tazelenirken, kamuoyu kimin canla başla yaraları sarmak için gayret ettiğinin, kimin depremden rant devşirme..
İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!
Siyaset

İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'ün ses getiren programlarından Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'da, "İYİ Parti’den İBB, CHP..
Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı
Gündem

Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti, işgüzar hukukçular nedeniyle m..
DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar
Siyaset

DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. DEM Parti ise Demirtaş'a teşekkür ederek İBB adaylarını duy..
Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!
Gündem

Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!

“Metrobüs yolunun ortasında üst geçit direği” şeklindeki haberlerden sonra aylardır süren çalışmaları bir türlü bitiremeyen Ekrem İmamoğlu y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23