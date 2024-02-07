Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Herkes şaşkın

Temsilci, soruşturma raporunda, ürünler için şirketin pazar paylarına yer verildiğini ve bu payların perakendeye ilişkin olduğunu belirterek, delillerinin ev dışı ürünleriyle ilgili olduğunu ama değerlendirmenin perakende pazarındaki payları dikkate alınarak yapıldığına işaret etti. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.