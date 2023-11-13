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Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

2023-11-13 11:49:22
Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Son dönemde çeşitli sektörlerde ihracatını artıran Türk ekonomisi, yeni bir başarıya daha imza attı. 2023 Ocak–Ekim döneminde bir sektörde gerçekleştirilen ihracat, yüzleri güldürdü. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 6'lık artışla 1 milyar 321 milyon dolardan 1 milyar 404 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 947 milyon dolarlık dilimi Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerince gerçekleştirildi. Ege Bölgesi, su ürünleri ihracatından yüzde 68 pay aldı. Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, Türkiye, çipura ihracatından 353 milyon dolar döviz geliri elde etti. Son yıllarda yıldızı parlayan Türk somonunun ihracatı yüzde 9'luk artışla 289 milyon dolardan 315 milyon dolara yükselirken, alabalık ihracatı da yüzde 9'luk gelişimle 88 milyon dolardan 96 milyon dolara ilerledi. Orkinos ihracatı yüzde 43'lük artışla 28 milyon dolardan 40 milyon dolara fırladı.

#2
Foto - Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Levrek ihracatında taze levreğin payı 219 milyon dolar olurken, taze fileto levrek 97 milyon dolarlık talep gördü. Dondurulmuş levrek ihracatı 96 milyon dolar olurken, dondurulmuş fileto levreğe 22 milyon dolarlık talep geldi. Levreğin yüzde 73’ü taze ve taze fileto olarak ihraç edilmiş oldu. Dünya, Türk çipurasını yüzde 78 taze tüketti. Türkiye 2023 yılının ocak-ekim döneminde 216 milyon dolarlık taze çipura ihraç ederken, taze fileto çipura ihracatı 57 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dondurulmuş çipuraya talep 46 milyon dolar olurken, dondurulmuş fileto çipuradan 30 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

#3
Foto - Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Türkiye, 2023 yılının 10 aylık döneminde 315 milyon dolarlık Türk somonu ihraç ederken, bu ihracatın 234 milyon dolarlık bölümü dondurulmuş somon ve dondurulmuş fileto somon oldu. Dondurulmuş somon ihracatı yüzde 74 olurken, taze somon ve taze fileto somon ihracatı 81 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Alabalık ihracatında 53 milyon dolarlık kısım dondurulmuş olarak yapılırken, füme alabalık ihracatı 38,5 milyon dolar, taze soğutulmuş alabalık ihracatı 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Taze levrek ihracatında İngiltere 29 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, taze fileto levrekte Hollanda 34 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi oldu. Dondurulmuş fileto levrek ihracatında İngiltere 55 milyon dolarlık taleple açık ara birinci ülke olurken, dondurulmuş levrek ihracatında Rusya Federasyonu 5,8 milyon dolarla öne çıktı. Taze çipura ihracatında İtalya 40 milyon dolarlık taleple birinci ülke olurken, Hollanda'ya 23 milyon dolarlık taze fileto çipura gönderildi. Dondurulmuş Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu 136 milyon dolarlık taleple açık ara birinci olurken, dondurulmuş alabalık ihracatında da 22 milyon dolarlık taleple Rusya Federasyonu birinci ülke oldu.

#4
Foto - Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini, Avrupa pazarının bir numaralı tedarikçisi konumuna geldiğini dile getiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ülkelerin taleplerine ve tüketim alışkanlıklarına göre taze, taze fileto, dondurulmuş, dondurulmuş fileto olarak balıkları işleyip ihraç ettiklerini vurguladı.

#5
Foto - Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Son çeyrek asırda dünyanın protein ihtiyacını karşılar noktaya geldiklerini anlatan Sinan Kızıltan, "Türk su ürünleri sektörü 2000 yılında 50 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatını 23 yılda yaklaşık 30 kat artırdı. 2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolara 2024 yılında 2 milyar dolara ulaşacak potansiyele sahibiz. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hava kargo seçeneğiyle başta ABD olmak üzere uzak pazarlarda da konumumuzu güçlendiriyoruz" diye konuştu.

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