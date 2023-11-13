Türkiye'de üretiliyor, yurt dışında kapış kapış satılıyor! Onun için kapımızda kuyruk olan 100'den fazla ülke var! Ağızları açık bırakan başarı

Türkiye, 2023 yılının 10 aylık döneminde 315 milyon dolarlık Türk somonu ihraç ederken, bu ihracatın 234 milyon dolarlık bölümü dondurulmuş somon ve dondurulmuş fileto somon oldu. Dondurulmuş somon ihracatı yüzde 74 olurken, taze somon ve taze fileto somon ihracatı 81 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Alabalık ihracatında 53 milyon dolarlık kısım dondurulmuş olarak yapılırken, füme alabalık ihracatı 38,5 milyon dolar, taze soğutulmuş alabalık ihracatı 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Taze levrek ihracatında İngiltere 29 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, taze fileto levrekte Hollanda 34 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi oldu. Dondurulmuş fileto levrek ihracatında İngiltere 55 milyon dolarlık taleple açık ara birinci ülke olurken, dondurulmuş levrek ihracatında Rusya Federasyonu 5,8 milyon dolarla öne çıktı. Taze çipura ihracatında İtalya 40 milyon dolarlık taleple birinci ülke olurken, Hollanda'ya 23 milyon dolarlık taze fileto çipura gönderildi. Dondurulmuş Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu 136 milyon dolarlık taleple açık ara birinci olurken, dondurulmuş alabalık ihracatında da 22 milyon dolarlık taleple Rusya Federasyonu birinci ülke oldu.