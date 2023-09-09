Türkiye'de son 8 yılda 136 bin 961 kişi sigarayı bıraktı! En etkili 10 madde… Uygulayan herkes sigarayı bırakıyor

Yaşam süresini kısaltıyor Uzun yıllar sigara içenler genç yaşta, genellikle 35 ila 60 yaşları arasında ölmektedir. Bunun nedeni, kalp ve kan damarlarının bozulması, beyin kanaması, vücudun zehirlenmesinden kaynaklanan kanser ve akciğer hastalıklarıdır. İlk sigaralar her zaman ilgi çekicidir. Ancak birkaç ay sonra dişler sararır, parmakların rengi değişir, ağızda ve giysilerde kalıcı hoş olmayan bir koku oluşur. Ayrıca genellikle boğucu bir öksürük başlar. Ardından, göğüste aritmiler ile ağrılı bir durum oluşturmaya başlayan kalp sorunları gelir. Daha sonra mide ve karaciğer problemleri de baş gösterecektir. Genellikle sigarayı nasıl bırakacağını merak eden bir kişi, sosyal çevresinin baskısı altında hareket eder. Daha sık olarak, anneler ve eşler endişelenir, ancak onlar ve çocukları da risk altındadır. Pasif içicilik, başkalarının vücutlarına, sigara içen kişinin aldığından sadece 1,5 kat daha az zararlı bileşik verir. Sigara bağımlılarının yakın çevresindekilerde akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 34, kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski yüzde 50 artmaktadır.