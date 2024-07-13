Türkiye'de portakal depremi! 'Yandık' desek yeridir

Narenciye üretiminde hem meyvenin çiçek açtığı dönem, hem de hasat sezonu son birkaç yıldır ani hava değişimleriyle üreticisine zor sezonlar yaşattı. Çiçek döneminde yüksek sıcaklık, hasat döneminde ise ani yağışlar meydana geldi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, bölgede yarı yarıya rekolte kaybı olacağını tahmin ettiklerini anlatırken, “250 bin ton üretimi en fazla 120 bin ton kadar bekliyoruz. Hava sıcaklığı, ağacın çiçek açtığı dönemde çiçeklerin dökülmesine neden oldu. Ayrıca geçen yıl satış düşük olunca dalda kalan meyvelerin geç toplanması, toplanmaması da verime etki etti. Geçen sezon dalında 4 liraya alıcı bulamadık. Bu sezon 10 liranın altındaki bir fiyat çiftçi için hiçbir borcunu ödeyemeyeceği anlamına gelir” dedi.