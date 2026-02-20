Türkiye’de Nükleer enerjide yeni eşik: Hedef Santral Değil, Teknoloji Üreten Ekosistem
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Türkiye’nin nükleer enerji serüveni, yarım asrı aşan bir planlama, erteleme ve yeniden başlama sürecinin ardından somut bir üretim aşamasına taşındı. 1970’li yıllarda gündeme gelen ancak uzun süre çeşitli siyasi ve ekonomik nedenlerle hayata geçirilemeyen projeler, bugün Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yeni bir döneme girdi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltma, arz güvenliğini güçlendirme ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda düşük karbonlu kaynaklara yönelme stratejisi, nükleer enerjiyi Türkiye’nin uzun vadeli enerji politikalarının merkezine yerleştirdi.