Türkiye’de Nükleer enerjide yeni eşik: Hedef Santral Değil, Teknoloji Üreten Ekosistem

Ancak Ankara’nın hedefi yalnızca santral kurmakla sınırlı değil. Türkiye, nükleer alanda teknoloji üreten, yüksek kalite standartlarını içselleştiren ve güvenliği kurumsal kültür haline getiren bir sanayi ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu vizyonun merkezinde ise “nükleer teknopark” modeli yer alıyor. Üniversite–sanayi iş birliğini nükleer mühendislik, radyasyon teknolojileri, izotop üretimi, siber güvenlik ve kalite yönetimi gibi alanlarda derinleştirmeyi hedefleyen bu model; Ar-Ge, test, sertifikasyon ve ticarileştirme süreçlerini tek bir güvenli inovasyon platformunda buluşturmayı öngörüyor. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam, Yeni Şafak gazetesine yazdığı analizde Türkiye’nin nükleer sanayi vizyonunu ve “nükleer teknopark” modelini değerlendirdi. Kam, Türkiye’nin artık yalnızca nükleer tesis kuran bir ülke olmanın ötesine geçmesi gerektiğini belirterek, teknoloji üreten, kalite kültürünü yerleştiren ve güvenliği kurumsallaştıran bütüncül bir ekosistem inşa edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.