ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan
AA Giriş Tarihi:

ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan

İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya, görev esnasında kuvvet çarpanı etkisi sağlayacak elektronik harp kabiliyeti entegre edildi.

#1
Foto - ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan

FEWS-U'nun, "360 derece kapsama", "yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti", "hızlı tehdit tespit ve teşhisi" yeteneklerine sahip olduğu belirtildi.

#3
Foto - ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan

FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, modern hava harp sahasında insansız hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirildi.

#4
Foto - ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

