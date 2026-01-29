Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu
ABD, Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyelerinin ilk grubunun tam listesini yayınladı. Türkiye ve Azerbaycan'ın da yer aldığı listede 26 ülke bulunuyor.
Arjantin
Azerbaycan
Ermenistan
Arnavutluk
Bahreyn
Belarus
Bulgaristan
Kamboçya
El Salvador
Mısır
Macaristan
Endonezya
Ürdün
Kazakistan
Kosova
Kuveyt
Moğolistan
Fas
Pakistan
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri
Özbekistan
Vietnam
