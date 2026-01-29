  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gıda fiyatları için kritik hamle: Rekabet Kurulu piyasayı bölenlerin peşinde! May Tohum hakkında soruşturma başlatıldı Sürpriz çıktı: Dünyada tek bir kişide görülen kan grubu tespit edildi! Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro Türkiye'nin karate organizasyonlarında hedefi dünya liderliği Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu Ne ceviz ne de fındık! Magnezyum içeriği en yüksek şifa... Her gün bir avuç yetiyor Casusları Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! Ankara'dan sessiz sedasız İran hamlesi geldi
Gündem
27
Yeniakit Publisher
Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

ABD, Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyelerinin ilk grubunun tam listesini yayınladı. Türkiye ve Azerbaycan'ın da yer aldığı listede 26 ülke bulunuyor.

1
#1
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Arjantin

#2
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Azerbaycan

#3
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Ermenistan

#4
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Arnavutluk

#5
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Bahreyn

#6
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Belarus

#7
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Bulgaristan

#8
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Kamboçya

#9
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

El Salvador

#10
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Mısır

#11
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Macaristan

#12
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Endonezya

#13
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Ürdün

#14
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Kazakistan

#15
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Kosova

#16
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Kuveyt

#17
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Moğolistan

#18
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Fas

#19
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Pakistan

#20
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Paraguay

#21
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Katar

#22
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Suudi Arabistan

#23
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Türkiye

#24
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri

#25
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Özbekistan

#26
Foto - Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyesi 26 ülke belli oldu

Vietnam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı
Gündem

Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı

Rusya'dan Türkiye'ye akın sürerken 2025 yılına ait veriler ortaya çıktı. Rus basını en çok ilginin Türkiye olduğunu kaydederken 2019 yılında..
Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gel..
Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı
Gündem

Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yürüttüğü stratejik hamleleri küçümseyen ifadeleriyl..
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor kırmıştı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı
Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, "KIZILELMA tamamen otonom..
Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu

Kolombiya’da aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, kayboldu. Uçağın bulunması için çalışma başlatıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23