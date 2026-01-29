ABD' ye bağımlılığı bitirecek füze kararı: Tehdit yakın, zaman kaybına tahammül yok

Almanya’nın planı hayata geçerse, bu sistem Avrupa’nın ilk operasyonel uydu tabanlı füze tespit kabiliyeti olacak. Fransa, 2009’da Spirale programı kapsamında deneysel uydular fırlatmış ancak bu çalışmalar operasyonel bir sisteme dönüşmemişti. Almanya’da ise Fraunhofer EMI, 2024 yılında roket fırlatma tespitine yönelik bir gösterim uydusu uzaya göndermişti. Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency – ESA) Genel Direktörü Josef Aschbacher, ajansın Almanya ile bu alanda yoğun görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Aschbacher, ESA’nın sistem mimarisi konusunda Avrupa altyapısına entegrasyon desteği sunabileceğini, ancak ajansın saldırı amaçlı silah geliştirmeye asla dâhil olmayacağını vurguladı. ESA, geleneksel olarak sivil uzay projelerine odaklansa da, Kasım ayında ilk açık “çift kullanımlı” (dual-use) programını finanse etme kararı aldı. Bu program, uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ağları için teknoloji geliştirilmesini hedefliyor. Aschbacher, bu tür projelerin artmasıyla birlikte 2030’a kadar Avrupa’nın toplam uzay harcamalarının iki katına çıkması gerekeceğini ifade etti.