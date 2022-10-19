“DÜNYADA SAYILI HAVALİMANLARINDA KULLANILAN TEKNOLOJİYİ BURADA BAGAJ SİSTEMİMİZDE KULLANIYORUZ” Bagaj sisteminde İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’de ilk defa kullanılan bir sistemin dizayn edildiğini belirten Emsen, “Dünyada sayılı havalimanlarında kullanılan, ülkemizde ilk defa bizim havalimanımızda kullanılan ICS dediğimiz bir teknolojiyi burada bagaj sistemimizde kullanıyoruz. Bu teknolojide bagajlar konveyörün üzerinde tepsiler içinde hareket ediyor. Tepsilerin konumlarını yüzde 100 olarak sürekli takip ettiğimiz için konveyör boyunca kayıp bagaj, yani uçağa yetiştiremediğimiz bagaj sayısı minimumda oluyor. Tam otomatik, akıllı, insan müdahalesini gerektirmeyen bir sistemimiz var. Kapasite anlamında saatlik maksimum kapasitemiz 28 bin 800 bagaj, günlük olarak da uçuş sayısına bağlı yoğunluğa göre değişmekle birlikte yaklaşık 150 bin adet bagaj sisteme giriş çıkış yapmaktadır” diye konuştu.