2024-04-21 13:16:00 Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes “Ama bu nasıl olur” demeye kalmadı ki…
İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda satın aldığı beyazlamış ve küflenmiş çikolataların fotoğraflarını paylaşarak ve Patiswiss CEO'sunu etiketleyen bir kullanıcı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ürünlerinin asla küflenmeyeceğini savunan CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Sen bence evindeki nem oranına bir bakmalısın. Prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Bizim avukatların marka karalama gibi suçlardan neler isteyeceğinden herkes habersiz" dedi.