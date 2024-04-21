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Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes "Ama bu nasıl olur" demeye kalmadı ki…

2024-04-21 13:16:00
Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes “Ama bu nasıl olur” demeye kalmadı ki…

İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda satın aldığı beyazlamış ve küflenmiş çikolataların fotoğraflarını paylaşarak ve Patiswiss CEO'sunu etiketleyen bir kullanıcı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ürünlerinin asla küflenmeyeceğini savunan CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Sen bence evindeki nem oranına bir bakmalısın. Prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Bizim avukatların marka karalama gibi suçlardan neler isteyeceğinden herkes habersiz" dedi.

#1
Foto - Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes "Ama bu nasıl olur" demeye kalmadı ki…

Son dönemde marketlerden alınan bazı ürünlerle ilgili şikayetlerini sosyal medya üzerinden duyuran vatandaşlar şirketlerin ürün kalitelerini artırması ya da muhafaza etmeleri konusunda önemli katkılar sağlıyor. İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

#2
Foto - Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes "Ama bu nasıl olur" demeye kalmadı ki…

"Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var" ifadelerini kullanan kullanıcı paylaşımına "Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diye devam etti.

#3
Foto - Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes "Ama bu nasıl olur" demeye kalmadı ki…

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu etiketleyen kullanıcı, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

#4
Foto - Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes "Ama bu nasıl olur" demeye kalmadı ki…

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim" dedi.

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