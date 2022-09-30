2022-09-30 11:13:37 Türkiye’de her 4 kişiden birinde var Karaciğerdeki sinsi tehlikeye dikkat!
Yediklerimizi vücudumuzun kullanabileceği besin maddelerine çeviriyor. Protein, kan pıhtılaştıran faktörler, enzimler, hormonlar ve proteinlerin üretiminde rol oynuyor. Ve daha pek çok görev üstleniyor. Yaşamsal öneme sahip olan karaciğerde bir miktar yağ olması olağan bir durum ve sağlığı tehdit etmiyor. Ancak karaciğerdeki yağ oranı yüzde 5’in üzerine çıkarsa, ‘karaciğer yağlanması’ olarak tanımlanıyor.