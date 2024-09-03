2024-09-03 10:38:39 Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı
Türkiye’de yumurtadan çıkan flamingo yavruları, göç hazırlığına başladı.
Türkiye’de yumurtadan çıkan flamingo yavruları, göç hazırlığına başladı.
Türkiye’de flamingo kolonilerine ev sahipliği yapan Tuz Gölü, Düden Gölü ile Ankara’nın çeşitli göl ve göletlerinde flamingo yavruları bahar aylarında yumurtalarını kırarak hayata "merhaba" dedi.
Ülkemizde "allı turna" adıyla bilinen flamingoların bu dönemde kuluçkadan çıkan yavruları uçacak olgunluğa erişti.
Yavrular, ebeveynlerinden uçma derslerini de aldıktan sonra göç için hazır hale geldi. Flamingolar sonbahar aylarıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç edecekler.
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