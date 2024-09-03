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Yaşam
14
Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

2024-09-03 10:38:39
Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

Türkiye’de yumurtadan çıkan flamingo yavruları, göç hazırlığına başladı.

#1
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

Türkiye’de flamingo kolonilerine ev sahipliği yapan Tuz Gölü, Düden Gölü ile Ankara’nın çeşitli göl ve göletlerinde flamingo yavruları bahar aylarında yumurtalarını kırarak hayata "merhaba" dedi.

#2
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

Ülkemizde "allı turna" adıyla bilinen flamingoların bu dönemde kuluçkadan çıkan yavruları uçacak olgunluğa erişti.

#3
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

Yavrular, ebeveynlerinden uçma derslerini de aldıktan sonra göç için hazır hale geldi. Flamingolar sonbahar aylarıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç edecekler.

#4
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#5
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#6
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#7
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#8
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#9
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#10
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#11
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#12
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

#13
Foto - Türkiye’de gözlerini açan flamingoların göç hazırlığı

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Yorumlar

hasan

flamingolar bile durmuyor gidiyor....
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