Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaşan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi önünde açıklamalar yaptı. "Arayamazlar, bulamazlar" ve "Seçim yaklaştığı için petrol ve gaz buldular" diye yapılan yorumlara Bayraktar, "Biz bunları çok dikkate almıyoruz, ciddiye de almıyoruz. Ama bir grup insan için çok önemli. Bu gemi burada 52 gün boyunca çalışacak, 19 günde bu ekip buraya geldi. Aynı ekibin bir kısmı Somali'de çalıştı, bugün yüzlerce, binlerce genç kardeşimiz Gabar'da çalışıyor. Yapılan bu yorumlar bu gençler için büyük bir moral ve motivasyon bozucu durum oluşturuyor; buradaki insanların emeğine saygısızlık olarak bakıyorum." şeklinde cevap verdi.