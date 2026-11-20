Ortalık çok fena karışacak: Saatte 1.000 kilometre hıza ulaşabilen İHA sahaya sürüldü
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenirken sahada dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. 1000 km hıza ulaşan insansız hava aracı sahaya sürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenirken sahada dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. 1000 km hıza ulaşan insansız hava aracı sahaya sürüldü.
Rusya’nın, saatte 1.000 kilometre hıza ulaşabilen yeni jet motorlu Geran-6 insansız hava aracının deneysel testlerini gerçekleştirdiği öne sürüldü. Açıklama, Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Fedir Venislavskyi’den geldi.
Venislavskyi, 18 Kasım’da RBC-Ukraine’a verdiği röportajda, Geran-6’ya ilişkin bilgilerin Ukrayna istihbaratından elde edildiğini belirtti. Rusya’nın söz konusu platform üzerinde deneysel testler yürüttüğünü söyleyen Venislavskyi, aracın saatte 1.000 kilometreye kadar hıza ulaşabileceğini ve oldukça büyük bir harp başlığı taşıyabileceğini ifade etti.
Rusya’nın kullandığı Geran-5 ve Geran-6 gibi yeni nesil jet motorlu sistemlerin, savaşın ilk dönemlerinde kullanılan pervaneli insansız hava araçlarından farklılaştığını belirten Venislavskyi, bu platformların kabiliyetleri itibarıyla seyir füzelerine yaklaştığını savundu. Jet motorlu İHA’ların saatte 500 ila 1.000 kilometre arasında hızlara ulaşabildiğini kaydeden Ukraynalı milletvekili, bu durumun özellikle önleme İHA’larıyla etkili müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.
Venislavskyi’ye göre, saatte yaklaşık 800 kilometre hızla ilerleyen bir hava aracını önlemek isteyen sistemin de benzer hızlara ulaşması gerekiyor. Bu nedenle jet motorlu hedeflere karşı en etkili seçenekler arasında karadan havaya ve havadan havaya füze sistemleri öne çıkıyor.
Ukraynalı milletvekili, ülkesinin hava savunma kapasitesini güçlendirmesi, füze stoklarını artırması ve yeni önleme sistemleri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
İddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil: Geran-6’nın test edildiğine ve belirtilen teknik özelliklerine ilişkin açıklamalar şu aşamada Ukraynalı milletvekilinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı bilgilere dayanıyor. Rus makamlarından konuya ilişkin doğrulama veya kamuya açık test görüntüsü bulunmuyor.
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