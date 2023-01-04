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Eğitim
10
Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

2023-01-04 16:58:11
Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Samsun Nedime Serap Ulusoy Lisesi'nden mezun olan öğrenciler iş hayatına adeta önde başlıyor.

#1
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Bünyesinde bulundurduğu 325 öğrenci ile Türkiye’nin en büyük denizcilik liselerinden biri olan Samsun Tekkeköy Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi öğrencilerine ücretsiz barınma, yemek hizmeti ve denizcilik eğitimi sunuyor.

#2
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Mezunların işsiz kalma oranının çok düşük olduğu okulda öğrenciler gemi motorları, teknolojik simülatörler, uzman öğretmen kadrosu ile eğitim görüyor. Gemi makine ve vardiya zabitliği dalında okuyan öğrenciler küçük motorlardan devasa gemi motorlarına kadar bütün gemi aksamının üzerinde birebir çalışarak deneyim kazanıyor. Lise gemi makineleri, gemi kaptanlığı, gemi inşası alanlarında eğitim vererek denizcilik mesleğine gençleri kazandırıyor.

#3
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Lise hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali Kazak, "Okulumuza, Türkiye’nin birçok ilinden geleceğin denizcileri olmak için öğrenciler geliyor. 325 öğrenci ile Türkiye’nin en büyük denizcilik liselerinden biriyiz. Uzak illerden gelen gençlerimize okulda ücretsiz barınma ve yemek hizmeti de sunuyoruz.

#4
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Mezun olan öğrencilerimizin istihdamları, yükseköğretimleri tercih etmeseler dahi çok iyi durumdadır. Uzun yol yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerde çok rahat iş imkanları bulunmaktalar. Mezuniyet sonrasında 6 ay kadar uzun yol stajları vardır. Gençlerimiz bu stajda 500 ile 1000 dolar arasında ücret alıyorlar. Staj sonrasında da 2 bin dolardan başlayan ücretlerle çok rahat iş imkanı bulabiliyorlar. Mezuniyet sonrasındaki bu süreçlerde de okul olarak gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

#5
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Güverte öğretmeni Reyhan Mısırlıoğlu İleri, simülasyon eğitimleri hakkında bilgi vererek, “Derslerde gördüğümüz, kitap üzerinde okuduğumuz bilgileri burada uygulamalı olarak simule etmeye çalışıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra özellikle ticari gemilerde vardiya zabitliği unvanına sahip oluyorlar ve buradan yükselmeye devam edebiliyorlar.

#6
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Gemilerde bu şekilde çalışabiliyorlar. Öğrenciler yüzde 80 oranında bu liseye bilinçli şekilde geliyorlar. Mesleğe bir yerden tanıklık etmiş, bir yerden haberdar olmuş ya da merak etmiş, çevresinde birilerinden görmüş olabiliyorlar. Bu gibi durumlar öğrencilerin lisemizi tercih etmelerinde büyük rol oynayabiliyor" diye konuştu.

#7
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Gemi yönetim öğretmeni Cemile Emirzeoğlu, "Atalarımızın sal kullanarak başlayan ve bugün artık üst düzey teknolojilerle donatılmış gemiler mevcuttur. Karadeniz’in incisi olan Samsun gemi ticareti ayağında şu an Karadeniz’de 1 numaralı şehirdir. Öğrencilerimizden mezun olup da gemiye çıkmak isteyen her öğrenci gemiye çıkmıştır. Ama bunu 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite okuyarak da taçlandırmak isteyen öğrencilerimiz haliyle üniversitelerden stajlarına çıkmaktadırlar. Ama liseden çıkan öğrenciler de kesinlikle sektörde ve gemide çalışabiliyorlar. Hatta çalıştıkları şirketlerden teşekkür yazıları ile bizlere geliyorlar. Öğrencilerimize üst düzey eğitim verdiğimize inanıyoruz. Ben de aynı bölümü okudum” şeklinde konuştu.

#8
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Okulun tek kız öğrencisi olan 10. sınıf öğrencisi Asiye Çelik, "Ben bu sektörü daha önceden de takip ediyordum. Çok sevdiğim bir meslek. Kadın istihdamına çok önem veriyorum. Genelde kadınlar bu sektörü fazla seçmiyor fakat bence kadınlar da bu mesleği yapabilirler. Okuldaki tek kız öğrenciyim. Benim için birazcık zor oluyor ama her şey gayet yolunda, çok memnunum. Ben kruvaziyer gemisinde ya da büyük şirketlerde çalışmayı istiyorum. En büyük hayalim bu. Bu mesleği seçmemin sebebi hem gezmeyi çok seviyorum hem de kendi kültürümü diğer kültürlere aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

10. sınıf öğrencisi Mustafa Can Akkurt ise "Çocukluğumdan beri denizcilik benim için bir tutku oldu. Ailemden gelen denizcilik mesleği sayesinde burada gördüklerimi onlarla da paylaşabiliyorum. Denizcilik benim için bir avantajdı. Yeni ülkeler keşfetmek, yeni lisanlar öğrenmek, yeni yerler görmek, daha büyük gemilerde çalışmak, deneyim ve tecrübe kazanmak benim için her zaman bir tutku oldu. Okulda şu anda dümen tutmayı, seyir cihazlarını kullanmayı gibi şeyler öğreniyoruz. Aynı zamanda yabancı dilde önemli olduğun için, dil eğitimleri de alıyoruz. Burada simülatörlerimizde eğitimler görüyoruz. Harita üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bir gemide yapabileceğimiz şeylerin çoğunu burada öğreniyoruz. Bu liseden sonra ben 4 yıllık fakülteye gitmeyi düşünüyorum. Bu mesleğe devam etmek isteyenler için üniversitenin çok büyük avantajları var. Buradan mezun olduğumuzda bize buradan bazı belgeler veriyorlar. Bu belgelerle sektörde rahatlıkla iş bulabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

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