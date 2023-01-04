Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

10. sınıf öğrencisi Mustafa Can Akkurt ise "Çocukluğumdan beri denizcilik benim için bir tutku oldu. Ailemden gelen denizcilik mesleği sayesinde burada gördüklerimi onlarla da paylaşabiliyorum. Denizcilik benim için bir avantajdı. Yeni ülkeler keşfetmek, yeni lisanlar öğrenmek, yeni yerler görmek, daha büyük gemilerde çalışmak, deneyim ve tecrübe kazanmak benim için her zaman bir tutku oldu. Okulda şu anda dümen tutmayı, seyir cihazlarını kullanmayı gibi şeyler öğreniyoruz. Aynı zamanda yabancı dilde önemli olduğun için, dil eğitimleri de alıyoruz. Burada simülatörlerimizde eğitimler görüyoruz. Harita üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bir gemide yapabileceğimiz şeylerin çoğunu burada öğreniyoruz. Bu liseden sonra ben 4 yıllık fakülteye gitmeyi düşünüyorum. Bu mesleğe devam etmek isteyenler için üniversitenin çok büyük avantajları var. Buradan mezun olduğumuzda bize buradan bazı belgeler veriyorlar. Bu belgelerle sektörde rahatlıkla iş bulabiliyoruz" açıklamasında bulundu.