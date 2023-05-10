Türkiye’de bir ilk daha! Plastik ürünlerin yerine müthiş icat

Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde sektörde faaliyet gösteren özel bir firma ortaklığıyla Hacettepe, Erciyes ve Bursa Teknik Üniversiteleriyle beraber çalışma yürüttüklerini kaydeden Doç. Dr. Boran, laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasıyla ürünün üretimine başladıklarını belirtti. Üremini yaptıkları grafen katkılı PLA granülü kullanarak sanayide bioplastiklerin kullanılabilirliğini araştırmak için flament ürettiklerini anlatan Boran, “Grafen katkılı flamentleri 3D yazıcılara yerleştirerek istediğimiz oyuncaktan, tutun ambalajlama ve dekorasyon ürünlerinde kullanılabilecek biyoplastik üretmeyi başardık. Ürünlerimiz grafen katkılı olması ve antimikrobiyal olması nedeniyle kanserojen ve insan sağılığını tehdit edici unsurlar içermediği için daha sağlıklı. Günlük hayatta tek kullanımlık olan plastik bardak, çatal, bıçaklar petrol türevi ürünler olduğu için doğaya atıldığında doğada yok olmayan malzemelerdir. Bu ürünlere alternatif olarak doğada çözünebilir özellikte ve çevre dostu malzeme elde edilmiştir. İlgili yapı farklı ambalaj üretim alanlarında kullanımı ile ülkemize değer katacaktır. Ayrıca fosil bazlı plastiğin yerini alacak bu çevreci ürünler sağlığımızı da tehdit etmeyecek” dedi.