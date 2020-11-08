Merakla bekleniyordu! Türkiye ateşledi

NASA’nın kuruluş hikayesini baz alarak kurulduk. Belki Türkiye’nin NASA’sı da biz oluruz diyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi uzay yarışında geride bırakmadan her sene daha ileriye daha yükseğe çıkabilmek. Ülkemizin göklerdeki yerini sağlamlaştırmak. Üzerine koyarak ilerliyoruz. Nihai hedefimiz uzay sınırı.Burak Günaydın (Makine Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi): Olabildiğince roketin her parçasını kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Tüm parçaların tasarımları burada yapılıyor. El işçiliği yine aynı şekilde... Ayrıca bunlara yakıt da dahil. Biz bahsettiğimiz bu hibrit yakıtı kendimiz yapıyoruz. Yani kendi yakıtımızı kendimiz üretiyoruz. Laboratuvarımızda gerekli testleri yapıyoruz önce. Bir kaba koyup eritiyoruz. Oldukça homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Yakıtı bu şekilde elde ediyoruz. Dünyada da gelişmekte olan bir proje bu. Hibrit yakıtlı roket, hem ekonomik hem ekolojik hem de güvenlik anlamında gelecek vaat eden bir roket türü. Ahsen Altundağ (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi): Pars’a ilk girdiğimde çok ilgim vardı roketlere. Tanıtım videolarını görmüştüm. Roketin ateşlenme anını gördüğümde kalbim duracak gibi oldu.