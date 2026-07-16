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HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

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HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

İngiliz Kraliyet Donanması’nda 30 yıl boyunca hizmet veren HMS Montrose Gemisi Türkiye'ye satıldı. Son seferine yol alan gemi Türkiye'ye doğru hareket etti.

#1
Foto - HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

Haberdenizde'de yer alan habere göre İngiliz Kraliyet Donanması’nın 30 yıl boyunca hizmet veren ve 2023 yılında emekliye ayrılan Type 23 sınıfı fırkateyni HMS Montrose, geri dönüşüm için Aliağa’ya satıldı.

#2
Foto - HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

Gemi; 15 Temmuz sabahı erken saatlerde Portsmouth North Corner İskelesi’nden römorkörler eşliğinde yedeklenen son yolculuğuna başladı.

#3
Foto - HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

Nisan 2023’te düzenlenen törenle gemekli edilen geminin durumu, geçen süre zarfında ciddi ölçüde kötüleşti. Gövdesinde yoğun paslanma gözlemlenen ve parçalarının bir kısmı sökülen geminin “F236” borda numarası dahi silinmiş durumda.

#4
Foto - HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

Type 23 sınıfı fırkateynler başlangıçta 18 yıllık bir hizmet ömrü için tasarlanmış olsalar da, HMS Montrose bu süreyi neredeyse iki katına çıkararak 30 yıl görev yaptı. Gemi yıllar boyunca, 16 tondan fazla yasa dışı maddenin ele geçirildiği 10 ayrı narkotik operasyonunda ve Temmuz 2022’de Yemen’e gönderildiği değerlendirilen İran menşeli füzelerin ele geçirilmesinde görev yaptı. Gemi; ayrıca Hürmüz Boğazı’nda MV British Heritage gibi ticari gemilerini de korudu.

#5
Foto - HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

HMS Montrose, emekliye ayrıldıktan sonra İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından satışa çıkarılmış ancak herhangi bir alıcı bulamamıştı. Fareham Creek civarında uzun süre bekletilen gemi, son dönemde benzer kaderi paylaşan HMS Monmouth gibi söküm işlemleri için Türkiye’ye doğru yola çıktı.

#6
Foto - HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanması’nda yaşlanma süreci hız kesmiyor. Son olarak yine Type 23 sınıfı olan HMS Richmond, HMS Iron Duke ve HMS Chiddingfold emekli edildi. Böylece donanmadaki aktif fırkateyn sayısı beşe düşmüş oldu.

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