HMS Montrose gemisi sessiz sedasız Türkiye'ye satıldı: İşte sebebi

Type 23 sınıfı fırkateynler başlangıçta 18 yıllık bir hizmet ömrü için tasarlanmış olsalar da, HMS Montrose bu süreyi neredeyse iki katına çıkararak 30 yıl görev yaptı. Gemi yıllar boyunca, 16 tondan fazla yasa dışı maddenin ele geçirildiği 10 ayrı narkotik operasyonunda ve Temmuz 2022’de Yemen’e gönderildiği değerlendirilen İran menşeli füzelerin ele geçirilmesinde görev yaptı. Gemi; ayrıca Hürmüz Boğazı’nda MV British Heritage gibi ticari gemilerini de korudu.