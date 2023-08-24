Türkiye Yüzyılı’nda profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye’de atacak

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km) 2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km) 3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km) 4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km) 5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km) 6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km) 7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km) 8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km) 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Lansmanı ise 12 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Türkiye Yüzyılı’nda Dünya Bisikletinin kalbi, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda atacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde düşüncelerini şöyle ifade etti: “Nisan ayında düzenlemeyi planladığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği’nin olağanüstü destekleriyle UCI Ekim takvimine aldık. Bu zor dönemde UCI Başkanı David Lappartient ve Yönetim Kurulu’nun vermiş olduğu destek için Türk bisikleti adına çok teşekkür ederim. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz. Üst düzey mücadelesi ve nefes kesen parkuru ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek. Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye’de atacak. Ayrıca 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında eylül ayında İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz Basın Lansmanımızda TUR 2023’e katılan takımları, yıldız sporcuları ve bisiklete değer katacak, ülkemizde bisiklet kültürünü geliştirecek projelerimizi paylaşacağız.”