Türkiye Yüzyılı’nda profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye’de atacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dev organizasyonu ile Türkiye’nin en büyük projelerinden birisi… Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün yaklaşık 2.000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile dünyanın yegâne “Kıtalararası Bisiklet Turu” olarak konumlanıyor. Ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye’nin turizm tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile yükselen bir değer olmayı sürdürüyor. Tour of Türkiye’yi Eurosport ve TRT Spor canlı yayınları ile tüm dünya yakından takip edecek