Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Böylece Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor. Türk savunma sanayiinin ihracat performansına da değinen Kacır, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında 10 milyar doları aştığını bildirdi. Kacır ayrıca 2026 yılının ilk dokuz ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttığını belirtti. Savunma sanayiinde 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunun faaliyet gösterdiğini aktaran Kacır, sektörde 100 binden fazla kişinin istihdam edildiğini açıkladı.