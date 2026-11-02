Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi
Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak gösterilen SİPER'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SİPER2 için tarih verdi.
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Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak gösterilen SİPER'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SİPER2 için tarih verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin seri üretimine 2027 yılında başlanacağını açıkladı.
Kacır ayrıca savunma sanayii ihracatının 2025 yılında 10 milyar doları aştığını ve bugüne kadar sektördeki 1.203 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türk savunma sanayiinin üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kacır, Çelik Kubbe kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin seri üretim takvimini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamında SİPER Ürün-2'nin seri üretimine gelecek yıl başlanacağını açıkladı. Kacır, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Çelik Kubbe'de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız.
Böylece Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor. Türk savunma sanayiinin ihracat performansına da değinen Kacır, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında 10 milyar doları aştığını bildirdi. Kacır ayrıca 2026 yılının ilk dokuz ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttığını belirtti. Savunma sanayiinde 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunun faaliyet gösterdiğini aktaran Kacır, sektörde 100 binden fazla kişinin istihdam edildiğini açıkladı.
Savunma sanayiine yönelik yatırım teşviklerine ilişkin verileri de paylaşan Kacır, 2002 yılından bu yana sektörde 1.203 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini bildirdi. Bu kapsamda toplam 668 milyar liralık sabit yatırımın önünün açıldığını belirten Kacır, savunma sanayiinde faaliyet gösteren AR-GE ve tasarım merkezlerine sağlanan desteklere de değindi. Kacır, 28 bin kişinin istihdam edildiği 80 AR-GE ve tasarım merkezine 2025 yılında toplam 71 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.
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