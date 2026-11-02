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Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

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Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak gösterilen SİPER'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SİPER2 için tarih verdi.

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin seri üretimine 2027 yılında başlanacağını açıkladı.

#2
Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Kacır ayrıca savunma sanayii ihracatının 2025 yılında 10 milyar doları aştığını ve bugüne kadar sektördeki 1.203 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türk savunma sanayiinin üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kacır, Çelik Kubbe kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin seri üretim takvimini duyurdu.

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamında SİPER Ürün-2'nin seri üretimine gelecek yıl başlanacağını açıkladı. Kacır, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Çelik Kubbe'de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız.

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Böylece Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir aşamaya geçilmesi hedefleniyor. Türk savunma sanayiinin ihracat performansına da değinen Kacır, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında 10 milyar doları aştığını bildirdi. Kacır ayrıca 2026 yılının ilk dokuz ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttığını belirtti. Savunma sanayiinde 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunun faaliyet gösterdiğini aktaran Kacır, sektörde 100 binden fazla kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

Savunma sanayiine yönelik yatırım teşviklerine ilişkin verileri de paylaşan Kacır, 2002 yılından bu yana sektörde 1.203 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini bildirdi. Bu kapsamda toplam 668 milyar liralık sabit yatırımın önünün açıldığını belirten Kacır, savunma sanayiinde faaliyet gösteren AR-GE ve tasarım merkezlerine sağlanan desteklere de değindi. Kacır, 28 bin kişinin istihdam edildiği 80 AR-GE ve tasarım merkezine 2025 yılında toplam 71 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

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Foto - Türkiye yerli S-400'ün kralını yaptı: Yetkili isim tarih verdi

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Yorumlar

Emir Timur

Nasıl ki Fatih Şahi topları döktürdü biz Türkler de savunma sanayi de dev olacağız amacımız yok etmek değil amacımız kan dökmek değil caydırıcılık Fatih gibi gönüllüler feth etmek durmak yok yola devam Allah bizimle beraberdir diyoruz kardeşlerim devletin sac ayakları vardır dedik savunma sanayi istihbarat teşkilatı ekonomi adalet vs bunları güçlendirme yapacağız emekli asgarî ücretli memuru işçisi emekçileri refahtan pay verile devlet beyyyy seni seviyoruz biliyorsun değil mi ? Cumhur ittifak birleşin bir olun herkesi kucaklayan anlayış ile yaklaşın bırakın insanlar söylesin sizler içimizde hainlik yapan davaya ihanet edenleri temizleyiniz yüce Türk devleti ayağa kalkacak o yeleli aslan o kurt Kara kurt arkanızda aksakallı Aksaçlılar arkanızda yanınızda durmak yok yola devam büyük projeler büyük vizyon istikrar hedef kızıl elma dünya hakimiyeti ben inanıyorum sizlerde inanın devlet beyyyyy seni seviyoruz biliyorsun değil mi ?

gsr

Savunma ve Teknolojik Sanayimizin gelişmesinde başta Reis ve sonra Devlet Bahçelinin büyük emekleri var eğer CHP ülkenin başına gelirse tüm bu sanayi yatırımları alt yapı yatırımları durur Hazinenin yarısı partililere yarısı konserlere kent lokantalarına spora eğlenceye gösterişe harcanır.
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