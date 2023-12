GENEL ÖZELLİKLER Mürettebat: 1 JAS 39E / 2 JAS 39F Uzunluk: 15,2 m (49 ft 10 in) JAS 39E 159 m (522 ft) JAS 39F Kanat açıklığı: 8,6 m (28 ft 3 in) Yükseklik: 4,5 m (14 ft 9 in) Kanat alanı: 30 m2 (320 ft2) Boş ağırlık: 8.000 kg (17.637 lb)