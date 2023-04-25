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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

2023-04-25 16:58:27
Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

Her fırsatta yapılan tarihi hamlelerle dalga geçmeyi kendilerine vazife edinen 6’lı masa liderleri bu haber karşısında nasıl bir taktik izleyecekler doğrusu merak ediyoruz…

#1
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

Genel maksat helikopteri GÖKBEY, ilk intikal görevinde, TEKNOFEST etkinlikleri için Ankara'dan İstanbul'a uçtu.

#2
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen GÖKBEY helikopteri, geçmiş yıllardan farklı olarak bu kez dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e uçarak gitti. Festivale daha önce kara yoluyla gönderilen GÖKBEY, Ankara'daki TUSAŞ tesislerinden havalanarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Bu aynı zamanda GÖKBEY helikopterinin ilk intikal görevi oldu.

#3
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

GÖKBEY Program Müdürü Tolga Orhan, AA muhabirine, program kapsamında 3 helikopterle aktif uçuş testlerine devam ettiklerini söyledi. Bu uçuş testlerinin çok önemli olduğunu ve tamamlandıktan sonra helikopterleri teslimata hazır hale getireceklerini vurgulayan Orhan, şöyle konuştu:

#4
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

"GÖKBEY ile bugüne kadar 500 uçuş saati devirdik. Hedefimiz 2023'ün son çeyreğinde testlerimizi tamamlayarak ilk helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığına teslim etmek. Şu ana kadar yaptığımız uçuşlarda büyük bir sorun yaşamadık. Bu bizim için çok önemliydi. Tasarım değişikliğine gitmek zorunda kalmadık, bu çok sevindiriciydi. Test pilotlarımız zaten helikopterin stabilitesinden, kontrol edilebilirliğinden, tüm manevralarından çok memnun. O yüzden de planlarımıza uygun devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içinde de uçuş test faaliyetlerimizi tamamlamayı planlıyoruz."

#5
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

GÖKBEY'in kısa süre önce yerli TS1400 motoruyla ilk uçuş test faaliyetini yaptığını anımsatan Orhan, bunların önemli eşikler olduğunu ifade etti. Orhan, TEI'nin geliştirdiği motorla bekledikleri gibi sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

#6
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

"Bundan sonra da paralelde faaliyetler hızlandırılarak sürecektir. Çok büyük heyecan verici bir nokta. Çünkü motor, bildiğiniz gibi en kritik komponent aslında hava araçlarında. İki tane önemli noktası var, biri dışa bağımlılığınızı yerli motor kullandığınız zaman sonlandırmış oluyorsunuz, diğeri de yerli motorla istediğiniz performansa ulaştığınız zaman helikopteri tam anlamıyla kullanıcının tüm isterlerine uygun olarak servise verebiliyorsunuz. Buradan beklediğimiz, planladığımız performansı aldık TS1400 motorlarından. Zaten test prototipi motorlardı, bazı limitlerinin olması çok doğaldı. Beklediğimiz performans değerlerini ilk uçuştan çıkışta aldık. Öncesinde zaten bir hafta, 10 gün kadar yerde yoğun bir test faaliyeti gerçekleştirdik. Orada beklenenden farklı bir durumla karşılaşmadık, her şey planlandığı gibi devam etti. Bundan sonra da bu tarz faaliyetler motor tarafındaki çalışmaları da hızlandıracaktır, yeni bir ivme kazandıracaktır o tarafta da. Önemli bir çeki taşını da başarıyla tamamladık. Bu da gurur vericiydi. Paralelde Gökbey Projesi kapsamında birçok sistemi yerli firmalarla çalışıyoruz. Yerlileştirme bizim için önemli bir hedef. Şu anda üzerinde yerli ekipmanlar, alt sistemler var. Günün sonunda hedefimiz yüzde 90'ın üzerinde bir yerlilik oranına ulaşmak Gökbey'de. O yüzden bu tarz faaliyetler bizim için çok heyecanlı ve gurur verici oluyor. Her yerli ekipmanı, sistemi entegre ettiğimiz zaman büyük bir mutluluk duyuyoruz."

#7
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

GÖKBEY'in TEKNOFEST uçuşuna ilişkin de bilgi veren Orhan, geçmiş katılımlarda helikopterlerin kara yoluyla gönderildiğini, bu kez ilk defa havadan intikal sağladıklarını söyledi. Helikopterin güvenli şekilde İstanbul'a vardığını belirten Orhan, şunları kaydetti:

#8
Foto - Türkiye yaptı ve gönderdi! 6'lı masaya bu haberimiz gelsin...

"Bizim için bir ilk aslında. Bütün bu güveni uçuş testlerinizi tamamladıkça, bu faaliyetlerinizi ilerlettikçe kazanıyorsunuz. Gökbey müşteriye teslim edilmeye hazır bir noktada. 2023 sonuna doğru test faaliyetlerimiz tamamlanınca da tamamıyla güvenle servise verilecek bir helikopter. Bu TEKNOFEST bizim için ilk oldu. Bundan ayrıca mutluyuz." GÖKBEY'e yurt içi ve dışından her zaman ilgi olduğunu vurgulayan Orhan, yurt dışındaki kullanıcıların gereksinimlerini de karşılayabilecek noktada olduklarını sözlerine ekledi.

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