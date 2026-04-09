Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR’yi tanıttılar

Pakistan’ın Mudamir-LR sistemini bu yılın başlarında Kuzey Arap Denizi’nde gerçekleştirilen deniz tatbikatları sırasında test ettiği bildirildi. Testlerde platform hem hedef dron hem de taarruz sistemi olarak kullanıldı. Hedef dron rolünde görev yapan sistemin, Pakistan Donanması envanterindeki LY-80 (N) deniz konuşlu hava savunma füze bataryaları tarafından angaje edildiği, ardından ise taarruz görev profiline geçerek belirlenen hedeflere saldırı icra ettiği aktarıldı.