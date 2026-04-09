Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR’yi tanıttılar
Savaşlar birçok ülkeyi savunma alanında yatırım yapmaya iterken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dost ülke Pakistan yeni insansız hava aracını kamuoyuna tanıttı.
M5 Dergi'de yer alan habere göre, Pakistan Donanması, İran’ın Shahed platformlarından kavramsal izler taşıyan yeni bir kamikaze insansız hava aracı ile otonom taarruz kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.
Mudamir-LR adı verilen sistem, harmanlanmış gövde yapısı, delta kanat tasarımı, arka itici pervanesi ve dikey kuyruk yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Yayımlanan görsellere göre platform nispeten kompakt bir yapıya sahip. İHA’nın yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre kanat açıklığında olduğu değerlendiriliyor.
Mudamir-LR’nin 600 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurabilecek menzile sahip olduğu belirtiliyor. Sistem ayrıca GPS karıştırmasına veya uydu sinyalinin olmadığı ortamlara karşı yapay zekâ destekli seyrüsefer altyapısıyla donatılmış durumda. Sergilenen örneklerde köpekbalığı ağzı burun sanatı ve arka kanat üzerine yazılmış platform ismi gibi dikkat çekici görsel detaylar da yer alıyor.
Platformun; Deniz hedefleri Kıyı tesisleri Radar mevzileri Seferî lojistik/supply ağları gibi hedeflere karşı hassas taarruz amacıyla geliştirildiği ifade ediliyor.
Pakistan’ın Mudamir-LR sistemini bu yılın başlarında Kuzey Arap Denizi’nde gerçekleştirilen deniz tatbikatları sırasında test ettiği bildirildi. Testlerde platform hem hedef dron hem de taarruz sistemi olarak kullanıldı. Hedef dron rolünde görev yapan sistemin, Pakistan Donanması envanterindeki LY-80 (N) deniz konuşlu hava savunma füze bataryaları tarafından angaje edildiği, ardından ise taarruz görev profiline geçerek belirlenen hedeflere saldırı icra ettiği aktarıldı.
Bu çift rollü test yaklaşımının, platformun modern hava savunma sistemlerine karşı dayanıklılığını ve gerçek operasyonel koşullarda taarruz etkinliğini ölçmek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Mudamir-LR, ilk kez World Defense Show 2026 kapsamında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde kamuoyuna tanıtıldı.
