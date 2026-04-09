  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi keşif: 1600 yıllık sessizliğini Akdeniz’in derinliklerinde bozdu! Dünyanın 7 harikasından birisi Yolsuzluk savunucuları Bursa’yı kilitledi: Terör estiren CHP’li gruba çevik kuvvet müdahalesi! S-400'ler aktif edildi: İHA'lar peş peşe düşürüldü Peş peşe tüm golcüler için şartlar artık zorlanmayacak tek hedef bu gol makinası Serhou Guirassy Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı! Aman diyelim... Şeker hastaları patates tüketmeli mi? Antalya’da ‘yok artık’ dedirten görüntü! 3 yılda 20 kamyon çöp çıkarıldı Herkes bu işe şaştı kaldı! Mercimek çorbasına karabiber eklersiniz bir daha düşünün! Birçok kişi bu hatayı yapıyor! Hürmüz kriziyle satışlar durdu Akaryakıt zammı ikinci eli vurdu Gündeme oturan keşif: 192 milyar dolar değerinde altın madeni bulundu
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR’yi tanıttılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

Savaşlar birçok ülkeyi savunma alanında yatırım yapmaya iterken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dost ülke Pakistan yeni insansız hava aracını kamuoyuna tanıttı.

#1
Foto - Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

M5 Dergi'de yer alan habere göre, Pakistan Donanması, İran’ın Shahed platformlarından kavramsal izler taşıyan yeni bir kamikaze insansız hava aracı ile otonom taarruz kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

Mudamir-LR adı verilen sistem, harmanlanmış gövde yapısı, delta kanat tasarımı, arka itici pervanesi ve dikey kuyruk yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Yayımlanan görsellere göre platform nispeten kompakt bir yapıya sahip. İHA’nın yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre kanat açıklığında olduğu değerlendiriliyor.

#3
Foto - Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

Mudamir-LR’nin 600 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurabilecek menzile sahip olduğu belirtiliyor. Sistem ayrıca GPS karıştırmasına veya uydu sinyalinin olmadığı ortamlara karşı yapay zekâ destekli seyrüsefer altyapısıyla donatılmış durumda. Sergilenen örneklerde köpekbalığı ağzı burun sanatı ve arka kanat üzerine yazılmış platform ismi gibi dikkat çekici görsel detaylar da yer alıyor.

#4
Foto - Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

Platformun; Deniz hedefleri Kıyı tesisleri Radar mevzileri Seferî lojistik/supply ağları gibi hedeflere karşı hassas taarruz amacıyla geliştirildiği ifade ediliyor.

#5
Foto - Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

Pakistan’ın Mudamir-LR sistemini bu yılın başlarında Kuzey Arap Denizi’nde gerçekleştirilen deniz tatbikatları sırasında test ettiği bildirildi. Testlerde platform hem hedef dron hem de taarruz sistemi olarak kullanıldı. Hedef dron rolünde görev yapan sistemin, Pakistan Donanması envanterindeki LY-80 (N) deniz konuşlu hava savunma füze bataryaları tarafından angaje edildiği, ardından ise taarruz görev profiline geçerek belirlenen hedeflere saldırı icra ettiği aktarıldı.

#6
Foto - Türkiye yapmış kadar sevindik: Kamikaze İHA Mudamir-LR'yi tanıttılar

Bu çift rollü test yaklaşımının, platformun modern hava savunma sistemlerine karşı dayanıklılığını ve gerçek operasyonel koşullarda taarruz etkinliğini ölçmek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor. Mudamir-LR, ilk kez World Defense Show 2026 kapsamında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde kamuoyuna tanıtıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar
Gündem

Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar

Gözaltına alınan MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında karar verildi.

DEM Parti’den termal projeye "istemezük" tepkisi!
Gündem

DEM Parti’den termal projeye “istemezük” tepkisi!

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" proje..
Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk
Gündem

Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk

Sıradan bir gün, sıradan bir manav tezgahı... Ama saniyeler sonra yaşanacaklar, tüm Türkiye'nin kalbini eritecek cinsten. Sosyal medyada hız..
Ömrü Apo’nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük’e askeri tören! Tepkiler çığ gibi
Gündem

Ömrü Apo’nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük’e askeri tören! Tepkiler çığ gibi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile defalarca görüşen ve bebek katili hakkında sürekli övgü dolu ifadeler kullanan Yalçın Küçük isimli komünist..
Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu
Gündem

Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu

Orta Doğu’da sağlanan geçici ateşkesin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, bölgedeki kırılgan dengeler petrol piyasalarını yeniden alevlendird..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23