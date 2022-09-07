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Siyaset
15
Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

2022-09-07 16:27:11
Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı.

#1
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı.

#2
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

#3
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sırbistan Ekonomi Bakanı Andelka Atanaskoviç imza attı.​​​​​​​

#4
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Teknolojilerde Yenilik Alanında İşbirliği Anlaşması da Bakan Varank ile Yenilik ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popoviç tarafından imzalandı.

#5
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sırbistan Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimoviç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı.

#6
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç tarafından imzalandı.

#7
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Arasında Dijital Devlet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının imzacıları, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Sırbistan Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Direktörü Mihailo Jovanoviç oldu.

#8
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) arasında İşbirliği Protokolü'nü ise TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve RTS Genel Müdürü Dragan Bujoseviç imzaladı.

#9
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

#10
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

#11
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

#12
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

#13
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

#14
Foto - Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

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