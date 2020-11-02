2020-11-02 13:38:06 Türkiye ve Katar'dan askeri hamle! Görüntüler paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Katar'ın ortak askeri hamlesine duyurdu.
Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı?
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Katar'ın ortak askeri hamlesine duyurdu.
İki ülke tarafından icra edilen Al-Nasr Tatbikatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı" ifadelerine
Tatbikata çok sayıda her iki ülke tankı katıldı.
Akşam saatlerine süren tatbikat 10 Ekim tarihinde başlamıştı.
Bakanlığın tatbikata ilişkin görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.
İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...
İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...
İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...
İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...
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