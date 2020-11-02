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Türkiye ve Katar'dan askeri hamle! Görüntüler paylaşıldı

2020-11-02 13:38:06
Türkiye ve Katar'dan askeri hamle! Görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Katar'ın ortak askeri hamlesine duyurdu.

#1
Foto - İki ülke tarafından icra edilen Al-Nasr Tatbikatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İki ülke tarafından icra edilen Al-Nasr Tatbikatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Açıklamada,

Açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı" ifadelerine

#3
Foto - Tatbikata çok sayıda her iki ülke tankı katıldı.

Tatbikata çok sayıda her iki ülke tankı katıldı.

#4
Foto - Akşam saatlerine süren tatbikat 10 Ekim tarihinde başlamıştı.

Akşam saatlerine süren tatbikat 10 Ekim tarihinde başlamıştı.

#5
Foto - Bakanlığın tatbikata ilişkin görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlığın tatbikata ilişkin görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

#6
Foto - İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

#7
Foto - İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

#8
Foto - İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

#9
Foto - İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

İşte ortak tatbikattan diğer görüntüler...

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