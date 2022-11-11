Türkiye Umre'de rahatsızlanan vatandaşları için harekete geçti!

Ambulans uçakta görevli olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Güven Kırımlı, hastalarla ilgili bilgiler vererek, “Bugün iki hastamız için Cidde’ye gittik Sağlık Bakanlığımızın bize tahsis ettiği görev doğrultusunda. Hastalarımızdan biri 50 yaşında kuş gribine bağlı solunum yetmezliği ve zatüre tablosu nedeniyle solunum cihazına bağlı bir hastaydı. İlk hastamız olarak onu aldık Çam ve Sakura hastanesine teslim edilmek üzere yola çıkardık. Diğer hastamız da 58 yaşında bir bayan hastamız o da baş ağrısı şikayetiyle Cidde’ye gidiyor ve beyin kanaması olduğu saptanıyor. Bir kaç müdahaleden sonra genel durumu iyi ama ileri tedavilerinin tamamlanması amacıyla ülkemize getirildi. Onu da Sadi Konuk hastanesine gönderilmek üzere ambulanstaki arkadaşlarımıza teslim ettik. İlk hastamız solunum cihazına bağlı durumu kritik, diğer hastamız hastalığın riskli dönemini atlatmış artık fizik tedavi ön planda” dedi.