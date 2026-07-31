Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara karşı bağışıklık kazandı: Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini açıkladı. Bölgesel savaşlar ve küresel belirsizliklerin uluslararası seyahat hareketliliğini olumsuz etkilediği bir dönemde Türkiye’nin turizm gelirinin 25,7 milyar dolar olduğunu belirten Ersoy, kişi başı gecelik harcama ile ortalama kalış süresindeki artışın sektörün dayanıklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde turizm sektörüne sağlanan toplam 66 milyar liralık destekle sektörün finansman ve istihdam yapısının da güçlendirildiğini vurguladı.