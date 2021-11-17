2021-11-17 08:52:32 Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Zuladan muz kralı çıktı!
Muz kolileri içine zulalanan 1.3 ton kokaine ilişkin hazırlanan iddianamede kritik bir isim yer aldı. ‘Muz kralı’ olarak da bilinen Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı Izet Rastoder için iddianamede “uyuşturucu maddenin göndericisi” ifadesi kullanıldı. 5 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada, ele geçirilen kokainin değeri ise 650 milyon TL. Bir süredir özellikle Mersin Limanı’na gelen muz kolilerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunuyor. Son büyük operasyon 16 Haziran’da yapıldı.