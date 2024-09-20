Türkiye tarihinde böylesi olmamıştı! Selçuk Bayraktar müthiş rakamı verdi

"Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarındaki bağımlılığın ülkeleri ne kadar zor duruma düşüreceğini yaşamış bulunuyoruz. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına adamış olan biri olarak bizlerin de elbette bildiği hususlardı. Çünkü teknoloji mekanik unsurlarıyla değil sanayi devriminden sonra gelişmiş mekanik makinalarla değil içinde çok karmaşık yazılımlar, elektronikler barındıran bir şekilde hayatımızın her alanına giriyor. Kolumuzdaki saatten, kullandığımız cep telefonlarına ve bunun yanı sıra araçlarımızda her yerde. Dolayısı ile savunma sanayinde olduğu gibi bu teknolojiye hükmedenler o yazılımları geliştirenler olmuş oluyor. Bununda bir örneğini çok vahşi bir şekilde terör eylemiyle İsrail gerçekleştirmiş oldu. Yaptığı eylemle bütün dünyayı bir anlamda kasıp kavurmuş oldu. Biz bunu savunma sanayinden özellikle vurgusunu yaparak milli teknoloji hamlesinin tam bağımsızlık vizyonuyla inşa etmiştik ama TEKNOFEST'in asıl vizyonu, savunma sanayiinde gösterilen bağımsızlık ve millileşme hamlesinin teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayılmasıydı. Burada da milyonlarca gencimiz ile birlikte şuanda Kahramanmaraş'tayız ve yüzlerce gencimiz İHA'larını geliştiriyorlar. Elbette bu gençlerimizin yapacağı eserler bizlerin bu anlamda bağımsız ve egemen olması için çok önemli rol oynayacak."