Şok geçirdiler: Baykar ile yaptığınız ortaklığa çok üzüldük, bize karşı kullanılmasını hayal bile edemeyiz

Uzmanlara göre anlaşma, Baykar'ın Avrupa'daki sanayi varlığını genişletmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. Piaggio'nun sertifikasyon tecrübesi, Avrupa havacılık standartları ve bakım altyapısının, insansız sistemler başta olmak üzere yeni projelere katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca işbirliğinin, Avrupa'da savunma ve havacılık alanında ortak üretim ve teknoloji paylaşımı tartışmalarını da beraberinde getirdiği belirtiliyor. Öte yandan, anlaşma bazı Avrupa ülkelerinde siyasi tartışmalara yol açarken, savunma sanayii çevreleri gelişmeyi küresel ölçekte artan rekabetin bir parçası olarak yorumluyor. Analistler, Türk savunma sanayii firmalarının son yıllarda artan ihracat kapasitesi ve uluslararası ortaklıklarının, Avrupa'daki havacılık şirketleriyle yeni iş modellerinin önünü açabileceğini vurguluyor.