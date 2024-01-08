2024-01-08 07:25:37 Türkiye suçlanıyordu! F-35'te anlaşıldı
F-35'lerin tedariki konusunda Türkiye'yi suçlayan Yunanistan için ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.
F-35'lerin tedariki konusunda Türkiye'yi suçlayan Yunanistan için ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu çerçevesinde Girit Adası'nı ziyaret etti.
Miçotakis, Blinken'ı Hanya ilindeki evinde misafir etti. Blinken, Miçotakis ile baş başa görüşmelerinin öncesinde “ABD ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha güçlü olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Bu tabii ki halklarımız arasındaki yakın ilişki ile de ilgili ancak liderler ve özellikle sizin liderliğiniz ile de ilgili.” diye konuştu.
Ukrayna, Ortadoğu ve Gazze gibi konularda Yunanistan ve ABD'nin yakın işbirliği içinde olduğuna dikkat çeken Blinken, Atina ile konuşacak konularının çok sayıda olduğunu ifade etti. Miçotakis ise Blinken'ı “Suda Körfezi'ndeki evimde sizi ağırlamak büyük bir mutluluk. İttifak ilişkimizi buradan, Girit Adası'ndan daha iyi sembolize eden bir yer düşünemiyorum.” diyerek karşıladı.
İkili görüşmenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, Başbakanlık diplomasi ofisinden Büyükelçi Anna Maria Bura, Miçotakis'in Uluslararası Politika ve Kamu Diplomasisi Özel Danışmanı Aristotelia Peloni ve ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis'in de katılımıyla çalışma toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Yunanistan-ABD ilişkileri, iki ülke arasındaki savunma işbirliği, Ortadoğu, Gazze ve Ukrayna gibi konular ele alındı. Miçotakis, Gazze'deki insani durum hakkındaki ve krizin bölgeye yayılabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Bölgede tek çıkış yolunun Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde olması gerektiğini belirten Miçotakis, Gazze'ye sürekli insani yardım gönderilmesi gereğine de vurgu yaptı.
Görüşmenin ayrıntılarını ise Yunan basını paylaştı. Ekathimerini gazetesinin haberine göre, gündemde Gazze ve Ukrayna'nın yanında Türk-Yunan ilişkileri ve savunma konuları da vardı. Gazetenin konuştuğu Yunan hükümet kaynaklarına göre, toplantıda iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde daha olumlu adımlar atılması yönünde kararlılık belirtildi ve Yunanistan'ın tutarlı ve güvenilir bir ortak olduğu vurgulandı. F-35 savaş uçakları konusunda ise Yunanistan'ın sadık bir müttefik olarak üzerinde mutabakata varılanları alacağının altı çizildi.
Blinken, “Gördüğümüz en ciddi zorluklarla karşı karşıyayız, ancak birlikte durmamız, birlikte çalışmamız ABD için muazzam bir güç ve güvence kaynağıdır.” dedi. Yunan Protothema gazetesi de, ilgili haberinde “Yunan-Amerikan ilişkileri başka bir seviyeye ilerliyor. Miçotakis-Blinken toplantısından sonra F35'lerin kilidi açıldı.” ifadelerine yer verdi.
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