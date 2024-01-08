Türkiye suçlanıyordu! F-35'te anlaşıldı

Miçotakis, Blinken'ı Hanya ilindeki evinde misafir etti. Blinken, Miçotakis ile baş başa görüşmelerinin öncesinde “ABD ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha güçlü olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Bu tabii ki halklarımız arasındaki yakın ilişki ile de ilgili ancak liderler ve özellikle sizin liderliğiniz ile de ilgili.” diye konuştu.