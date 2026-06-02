Türkiye sınırlardan taştı, dünya şokta! Dev hidrokarbon filomuz o iki ülkenin açıklarına gidiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da katıldığı 31'inci Bakü Enerji Forumu kapsamında D-8 ülkelerine iş birliği çağrısında bulunarak Türkiye'nin küresel enerji hamlelerini anlattı. Dünyanın en büyük açık deniz hidrokarbon arama filolarından birine sahip olan Türkiye'nin, Somali'deki ilk derin deniz sondaj operasyonunun ardından yakın gelecekte Pakistan açıklarında ve Libya'da yeni faaliyetlere başlayacağını müjdeledi. Kurulu elektrik kapasitesinin yüzde 63'ünden fazlası yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye, bölgesel enerji merkezi olma vizyonu doğrultusunda Doğu Avrupa'ya gaz tedarikini sürdürürken, SOCAR ile birlikte Suriye'ye de gaz ihracatına başladığını duyurdu.