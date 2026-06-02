Türkiye sınırlardan taştı, dünya şokta! Dev hidrokarbon filomuz o iki ülkenin açıklarına gidiyor

Türkiye'nin D-8 üyesi ülkeler arasında hidrokarbonlar, enerji dönüşümü ve enerji bağlantısallığı alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini güçlü şekilde desteklemekte olduğunu belirten Bayraktar, "Biz de hidrokarbonların bu geçiş döneminde enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz. Yukarı akım yatırımlar, rafinaj, petrokimya, sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısı, depolama ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında iş birliği karşılıklı faydalar sağlayabilir. Türkiye, enerji üreticisi ve bölgesel enerji merkezi olarak rolünü güçlendirmeye devam etmektedir. Dünyanın en büyük açık deniz hidrokarbon arama filolarından birine sahibiz ve yakın zamanda Somali'deki ilk derin deniz sondaj operasyonumuzu başlattık. Aynı zamanda yakın gelecekte Pakistan açıklarında ve Libya'da yeni faaliyetlere hazırlanmaktayız. Bunun yanında, Türkiye'nin doğal gaz altyapısı bölgesel enerji güvenliğine ve arz çeşitlendirmesine katkı sağlamaktadır. Doğu Avrupa ülkelerine aktif olarak doğal gaz tedarik ediyoruz. Ayrıca SOCAR ile birlikte Suriye'ye gaz ihracatına da başladık. Bağlantısallığı, sistem esnekliğini ve sınır ötesi enerji ticaretini artırmak amacıyla komşu ülkelerle elektrik enterkonneksiyon kapasitemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hidrokarbonların yanı sıra, daha temiz enerji teknolojilerine yönelik yatırımlarımızı da hızlandırıyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiyi hızla büyütmeye devam etmektedir" dedi.