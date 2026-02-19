Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu
İngiliz savunma devi BAE Systems zor bir süreçten geçerken Türkiye ve Norveç'in verdiği son siparişler şirketi adeta ipten aldı. Şirketin karı ortaya çıktı.
İngiliz savunma devi BAE Systems zor bir süreçten geçerken Türkiye ve Norveç'in verdiği son siparişler şirketi adeta ipten aldı. Şirketin karı ortaya çıktı.
Küresel çatışmaların ve artan askeri gerilimin etkisiyle savunma harcamaları hız kazanırken, İngiliz savunma devi BAE Systems 2025’te tarihinin en yüksek satış ve kar rakamlarını açıkladı. Şirket, 2026’da da büyümenin süreceğini duyurdu.
Bu bağlamda BAE Systems’in 2025 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 30,6 milyar sterline yükseldi. Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar ise yüzde 12 artışla 3,32 milyar sterline çıktı.
Bloomberg'in haberine göreşirketin sipariş birikimi de güçlü seyrini sürdürdü. Toplam sipariş hacmi 83,6 milyar sterline ulaşarak geçen yıla göre 5,8 milyar sterlin arttı. Bu tablo üzerine şirket, temettüyü yüzde 10 artırarak hisse başına 36,3 peniye yükseltti. Hisse başına toplam kazanç 75,2 peni olarak açıklandı. Geçen yıl 500 milyon sterlini aşan hisse geri alımlarıyla birlikte hissedarlara aktarılan toplam tutar 1,5 milyar sterlini geçti.
BAE Systems’in 2025 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 30,6 milyar sterline yükseldi. Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar ise yüzde 12 artışla 3,32 milyar sterline çıktı. Şirketin sipariş birikimi (backlog) de güçlü seyrini sürdürdü. Toplam sipariş hacmi 83,6 milyar sterline ulaşarak geçen yıla göre 5,8 milyar sterlin arttı.
Bu tablo üzerine şirket, temettüyü yüzde 10 artırarak hisse başına 36,3 peniye yükseltti. Hisse başına toplam kazanç 75,2 peni olarak açıklandı. Geçen yıl 500 milyon sterlini aşan hisse geri alımlarıyla birlikte hissedarlara aktarılan toplam tutar 1,5 milyar sterlini geçti.
Şirket hisseleri çarşamba günü yüzde 5’in üzerinde artarak 21,44 sterline yükseldi ve yeni zirve seviyelerini gördü. Bu artışla birlikte BAE Systems’in piyasa değeri yaklaşık 64 milyar sterline ulaştı. 2026 yılında da satışların yüzde 7 ila 9 arasında artmasını, düzeltilmiş kazancın ise yüzde 9 ila 11 arasında yükselmesini bekleniyor.
BAE Systems CEO'su Charles Woodburn, artan küresel güvenlik tehditlerinin savunma harcamalarında yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Woodburn, şirketin hem gelişmiş konvansiyonel silah sistemleri hem de yeni nesil teknolojiler konusunda güçlü bir konumda olduğunu ifade ederek, “Rekor sipariş birikimi ve kapasite artırıcı yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda da büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.
BAE Systems’in gelirlerinin yaklaşık yarısı ABD’den geliyor. Birleşik Krallık’ın payı üçte birin altında kalırken, yaklaşık yüzde 10’luk bölüm Suudi Arabistan’dan sağlanıyor. Suudi hava kuvvetleri, şirketin üretiminde yer aldığı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını kullanıyor.
Şirket, operasyonel gelişmeler kapsamında Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve ilgili silah sistemlerini kapsayan 4,6 milyar sterlinlik yeni sipariş aldığını duyurdu. Ayrıca Norveç’e Type 26 frigate fırkateynlerinin teslimatı için yaklaşık 10 milyar sterlinlik sözleşme imzalandı. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık’ın yeni nesil Dreadnought-class submarine nükleer denizaltılarından ilkinin omurgası da kızağa kondu.
Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD’nin artan askeri angajmanı, savunma şirketlerinin sipariş hacmini büyüttü. BAE Systems hisseleri, Rusya’nın 2022 başında Ukrayna’yı işgalinden önce 6 sterlinin altındayken bugün 21 sterlinin üzerine çıktı. Bu da dört yılda yaklaşık yüzde 250’lik bir değer artışına işaret ediyor. BAE Systems, artan küresel savunma harcamalarının önümüzdeki dönemde de güçlü talep yaratmaya devam edeceğini öngörüyor.
Geride kalan günlerde İngiltere'deki bir fabrikanın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAE Systems yetkilisi, 'Hangarda bekleyen bir uçak var ancak birkaç parçanın gelmesini ve boyanmayı bekliyor. Büyük montaj işleri ise bitti; artık çalışan kalmadı' demişti. Yeni siparişler alınmaması durumunda, İngiltere’nin Global Combat Air Programme (GCAP) çerçevesinde bir sonraki nesil savaş uçaklarını üretme yetkinliği ciddi bir tehdit altına gireceği konuşuluyordu. Bunun arkasındaki en büyük neden ise İngilizlerin üretim yerine F-35'leri tercih etmiş olması.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23