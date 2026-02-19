Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Geride kalan günlerde İngiltere'deki bir fabrikanın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAE Systems yetkilisi, 'Hangarda bekleyen bir uçak var ancak birkaç parçanın gelmesini ve boyanmayı bekliyor. Büyük montaj işleri ise bitti; artık çalışan kalmadı' demişti. Yeni siparişler alınmaması durumunda, İngiltere’nin Global Combat Air Programme (GCAP) çerçevesinde bir sonraki nesil savaş uçaklarını üretme yetkinliği ciddi bir tehdit altına gireceği konuşuluyordu. Bunun arkasındaki en büyük neden ise İngilizlerin üretim yerine F-35'leri tercih etmiş olması.