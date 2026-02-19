  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açık açık uyardı: Uzman diyetisyenden iftar ve sahur arasında 2 litre su tüketimi önerisi Maç sonrası telefonunda görüldü! Kenan Yıldız’ın duvar kâğıdı gündem oldu Beslenme önerisi... İftardan sonra kahve içilir mi? Canan Karatay'ın yanıtı sizi şaşırtacak! İşte İkinci Dünya Savaşı'nda en fazla kayıp veren ülkeler! Tarihin en kötüsüydü! Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu Osimhen Avrupa’nın radarında! Dev kulüpler transfer için harekete geçti Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İftarda bunu yapan yandı 500 bin konutta yeni müjde: O ilimizde de kuralar çekildi Bunu da yapacaklar! Galatasaray sol stoperi de Napoli'den getirmek istiyor!
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

İngiliz savunma devi BAE Systems zor bir süreçten geçerken Türkiye ve Norveç'in verdiği son siparişler şirketi adeta ipten aldı. Şirketin karı ortaya çıktı.

#1
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Küresel çatışmaların ve artan askeri gerilimin etkisiyle savunma harcamaları hız kazanırken, İngiliz savunma devi BAE Systems 2025’te tarihinin en yüksek satış ve kar rakamlarını açıkladı. Şirket, 2026’da da büyümenin süreceğini duyurdu.

#2
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Bu bağlamda BAE Systems’in 2025 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 30,6 milyar sterline yükseldi. Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar ise yüzde 12 artışla 3,32 milyar sterline çıktı.

#3
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Bloomberg'in haberine göreşirketin sipariş birikimi de güçlü seyrini sürdürdü. Toplam sipariş hacmi 83,6 milyar sterline ulaşarak geçen yıla göre 5,8 milyar sterlin arttı. Bu tablo üzerine şirket, temettüyü yüzde 10 artırarak hisse başına 36,3 peniye yükseltti. Hisse başına toplam kazanç 75,2 peni olarak açıklandı. Geçen yıl 500 milyon sterlini aşan hisse geri alımlarıyla birlikte hissedarlara aktarılan toplam tutar 1,5 milyar sterlini geçti.

#4
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

BAE Systems’in 2025 yılı gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 30,6 milyar sterline yükseldi. Faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar ise yüzde 12 artışla 3,32 milyar sterline çıktı. Şirketin sipariş birikimi (backlog) de güçlü seyrini sürdürdü. Toplam sipariş hacmi 83,6 milyar sterline ulaşarak geçen yıla göre 5,8 milyar sterlin arttı.

#5
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Bu tablo üzerine şirket, temettüyü yüzde 10 artırarak hisse başına 36,3 peniye yükseltti. Hisse başına toplam kazanç 75,2 peni olarak açıklandı. Geçen yıl 500 milyon sterlini aşan hisse geri alımlarıyla birlikte hissedarlara aktarılan toplam tutar 1,5 milyar sterlini geçti.

#6
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Şirket hisseleri çarşamba günü yüzde 5’in üzerinde artarak 21,44 sterline yükseldi ve yeni zirve seviyelerini gördü. Bu artışla birlikte BAE Systems’in piyasa değeri yaklaşık 64 milyar sterline ulaştı. 2026 yılında da satışların yüzde 7 ila 9 arasında artmasını, düzeltilmiş kazancın ise yüzde 9 ila 11 arasında yükselmesini bekleniyor.

#7
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

BAE Systems CEO'su Charles Woodburn, artan küresel güvenlik tehditlerinin savunma harcamalarında yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Woodburn, şirketin hem gelişmiş konvansiyonel silah sistemleri hem de yeni nesil teknolojiler konusunda güçlü bir konumda olduğunu ifade ederek, “Rekor sipariş birikimi ve kapasite artırıcı yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda da büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

#8
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

BAE Systems’in gelirlerinin yaklaşık yarısı ABD’den geliyor. Birleşik Krallık’ın payı üçte birin altında kalırken, yaklaşık yüzde 10’luk bölüm Suudi Arabistan’dan sağlanıyor. Suudi hava kuvvetleri, şirketin üretiminde yer aldığı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını kullanıyor.

#9
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Şirket, operasyonel gelişmeler kapsamında Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve ilgili silah sistemlerini kapsayan 4,6 milyar sterlinlik yeni sipariş aldığını duyurdu. Ayrıca Norveç’e Type 26 frigate fırkateynlerinin teslimatı için yaklaşık 10 milyar sterlinlik sözleşme imzalandı. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık’ın yeni nesil Dreadnought-class submarine nükleer denizaltılarından ilkinin omurgası da kızağa kondu.

#10
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD’nin artan askeri angajmanı, savunma şirketlerinin sipariş hacmini büyüttü. BAE Systems hisseleri, Rusya’nın 2022 başında Ukrayna’yı işgalinden önce 6 sterlinin altındayken bugün 21 sterlinin üzerine çıktı. Bu da dört yılda yaklaşık yüzde 250’lik bir değer artışına işaret ediyor. BAE Systems, artan küresel savunma harcamalarının önümüzdeki dönemde de güçlü talep yaratmaya devam edeceğini öngörüyor.

#11
Foto - Türkiye savunma sanayi devini iflastan kurtardı! Sipariş ülkeyi havalara uçurdu

Geride kalan günlerde İngiltere'deki bir fabrikanın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAE Systems yetkilisi, 'Hangarda bekleyen bir uçak var ancak birkaç parçanın gelmesini ve boyanmayı bekliyor. Büyük montaj işleri ise bitti; artık çalışan kalmadı' demişti. Yeni siparişler alınmaması durumunda, İngiltere’nin Global Combat Air Programme (GCAP) çerçevesinde bir sonraki nesil savaş uçaklarını üretme yetkinliği ciddi bir tehdit altına gireceği konuşuluyordu. Bunun arkasındaki en büyük neden ise İngilizlerin üretim yerine F-35'leri tercih etmiş olması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!
Aktüel

Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!

Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle gönüller huzur bulurken, maalesef içimizdeki Laik Kemalist zihniyet yine rahat durmuyor. Ramazan etkinliklerin..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'
Yaşam

'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'

Mustafa Sabri Beşer, Aylık Baran Dergisi’nin Ocak 2026 tarihli 47. sayısında yayımlanan röportajında aile yapısındaki çözülmeyi sosyolojik a..
ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma masasına oturmaması durumunda Diego Garcia Üssü'nün kullanılabileceğini sö..
CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a
Gündem

CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine karşı çıkarak bunun Anayasa ve eğitim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23