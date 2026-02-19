  • İSTANBUL
Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!
Giriş Tarihi:

Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

Aralarında dünya ünlü oyuncularında bulunduğu 81 sanatçı, Berlinale festivaline mektup yollayarak, yönetimin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi.

Foto - Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

Aralarında Tilda Swinton, Brian Cox, Adam McKay, Emilie Deleuze, Mike Leigh ve Javier Bardem'in de bulunduğu 81 sinemacı, isyan bayrağı açtı.

Foto - Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

SESSİZLİK NEDEN SÜRÜYOR? Variety dergisinin haberine göre, dünyaca ünlü sanatçılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Berlinale'nin yetkililerine açık mektup yazdı.

Foto - Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

Mektupta, "Berlinale’in, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma ve Alman devletinin bu soykırımın mümkün kılınmasındaki kilit rolüne karşı çıkan sanatçıları sansürlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık." ifadesi kullanıldı.

Foto - Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

Sanatçıların, sinema sektöründeki kurumlardan "Filistinlilere karşı devam eden korkunç şiddete ortak olmamalarını bekledikleri" belirtilen mektupta, festival yetkilileri, İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı durmaya ve bunu açıkça ifade etmeye çağrıldı.

Foto - Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

Mektuba imza atan sanatçılar, festivalin geçmişte Ukrayna ve İran konularında gösterdiği duyarlılığı Gazze için de göstermesi gerektiğini belirtti.

Foto - Helal olsun size: Dünyaca ünlü sanatçılardan Berlinale'ye protesto!

Festivaldeki söyleşilerde bir gazetecinin sanatçılara Filistin hakkında sorduğu soruların cevapsız kalması dikkat çekti./ kaynak: haber7

