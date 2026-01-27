Türkiye 'Şahin'i o ülkeye konuşlandırdı! İHA'ların canına okuyacak
ASELSAN tarafından hava ve kara hedeflerine karşı geliştirilen ŞAHİN, kritik ülkeye sevk edildi. Şahin, düşman İHA'larını düşürecek.
ASELSAN tarafından hava ve kara hedeflerine karşı geliştirilen ŞAHİN, kritik ülkeye sevk edildi. Şahin, düşman İHA'larını düşürecek.
Türk güvenlik güçleri tarafından hava ve kara hedeflerine karşı aktif olarak kullanılan ASELSAN üretimi ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlandırılarak operasyonel görev icra ediyor.
Sistem, özellikle mini ve mikro insansız hava araçlarının (İHA) oluşturduğu tehditlere karşı kritik tesislerin ve hassas bölgelerin korunmasını amaçlayan yakın hava savunma çözümü olarak öne çıkıyor. ŞAHİN, sahadaki artan alçak irtifa tehditlerine karşı fiziksel imha esaslı, yüksek hassasiyetli ve ağ destekli bir savunma katmanı sunuyor.
ŞAHİN sistemi, uzaktan komutalı mimarisi ve iki eksenli yüksek hassasiyetli stabilize edilmiş elektro-optik gimbal yapısı sayesinde gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebiliyor. Otomatik hedef tespiti ve takibi kabiliyeti, operatör üzerindeki iş yükünü azaltırken tehditlere karşı reaksiyon süresini minimuma indiriyor. Sistem; TV kamera, termal kamera ve lazer mesafe ölçer sensörlerini tek bir stabilize yapı altında birleştirerek yüksek doğrulukta angajman imkânı sağlıyor.
ŞAHİN, yalnızca kendi sensörleriyle değil, harici radar ve ağ merkezli komuta kontrol sistemlerinden aldığı hedef bilgileriyle de çalışabiliyor. Harici kaynaklardan elde edilen hedef konum verilerine otomatik yönlenme kabiliyeti, sistemin entegre hava savunma mimarileri içinde etkin şekilde kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu özellik, özellikle çoklu tehdit senaryolarında eş zamanlı ve koordineli savunma icrasına olanak tanıyor.
Sistemin ana silahı, 40 mm MK19 Mod 3 bombaatar üzerine kurulu. ŞAHİN, bu silah sistemiyle birlikte ATOM 40 mm havada patlayan mühimmat kullanıyor. ATOM mühimmat, hedefin yakınında infilak ederek yüksek manevra kabiliyetine sahip küçük hava hedeflerine karşı geniş bir etki alanı oluşturuyor. Bu yapı, klasik temaslı imhaya kıyasla mini ve mikro İHA’lara karşı çok daha yüksek başarı oranı sağlıyor. Sistem, yaklaşık 700 metreye kadar etkili menzil sunuyor.
ŞAHİN sistemi, 64 mühimmatlık besleme kapasitesiyle kısa sürede yoğun angajmanlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Silah sistemi -10 ile +60 derece arasında yükselme açısına ve 360 derece tam dairesel azimut kabiliyetine sahip bulunuyor. 220 VAC güç girişiyle çalışan sistemin azami güç tüketimi 2 kW seviyesinde tutulurken, 2,5 tonun altında kalan toplam ağırlık; sabit ve yarı mobil konuşlandırmalar için uygun bir yapı sunuyor. Manuel kullanım opsiyonu ise olası acil durumlar için ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.
Görev bilgisayarı, silah ve servo kontrol üniteleri, namlu programlama sistemi ve gelişmiş grafik kullanıcı arayüzü ile donatılan ŞAHİN; kolay kullanım, yüksek güvenilirlik ve hızlı kurulum özellikleriyle öne çıkıyor. Modüler sistem mimarisi, bakım ve lojistik süreçlerini de sadeleştiriyor. Kaynak: GDH
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23