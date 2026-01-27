İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

"Hükümet kaynaklarından öğrendiğimiz üzere, 2 jandarmamızın Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında bir yerleşimci tarafından diz çöktürülmeye zorlanması ve silah zoruyla alıkonulması kabul edilemez. Bu, askerlerimize ve bayrağımıza karşı tahammül edilemez bir hakarettir. Bu aynı zamanda, Filistinlilerin, İsrail ordusunun tam suç ortaklığıyla yerleşimciler tarafından sistematik olarak saldırıya ve şiddete maruz bırakıldığı işgal altındaki topraklarda yaşananların ciddiyetini anlamamızı sağlamalıdır."