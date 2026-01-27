  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Rusya resmen açıkladı: '17 yerleşim yerini ele geçirdik' 7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den çok konuşulacak çıkış Sessiz tehlike giderek büyüyor İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol sahasıyla ilgili beklenmedik karar! Dev şirkete devredildi Elektriğe yeni zam mı geliyor? TMSF dev tekstil fabrikasını satışa çıkardı: Milyarlarca liralık rekor bir bedelle ihale yapılacak! Whatsapp kullanıcılarını ilgilendiren gelişme! Ücretli abonelik dönemi başlıyor Film gibi bir hikaye... İşte Galatasaray’ın yeni transferi Asprilla’nın hayatını değiştiren kurşun
Dünya
10
Yeniakit Publisher
İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

İtalya'nın, Batı Şeria'da görevli olan iki İtalyan jandarmasının yasa dışı yerleşimciler tarafından tehdit edilmesi nedeniyle İsrail'e nota verdiği bildirildi.

1
#1
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

talya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğunda görev yapan 2 jandarmanın dahil olduğu olay nedeniyle İsrail hükümetine resmi protesto notası gönderdi." ifadesi kullanıldı.

#2
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

ASKERLER, BİR İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ OLAN SİVİL GİYİMLİ SİLAHLI KİŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ Açıklamada, İtalya'nın diplomatik tepki göstermesine yol açan olay ile ilgili şunlar kaydedildi:

#3
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

"2 asker, dün Ramallah yakınlarında, Filistin topraklarında bulunan bir köyde, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri heyetinin ziyareti için hazırlık amacıyla bölgede incelemede bulunuyordu. Askerler, muhtemelen bir İsrailli yerleşimci olan sivil giyimli silahlı kişi tarafından tehdit edildi. Adam, onlara tüfek doğrulttu. Askerler, angajman kurallarına uygun olarak tehditlere şiddetle karşılık vermekten kaçındılar. Adam, kimliğini belirtmeyen bir kişiyi telefonla onlara bağladı; bu kişi, '2 askerin bir askeri bölge içinde bulunduğunu ve oradan ayrılmaları gerektiğini' söyledi.

#4
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile yapılan kontrol sonucunda, söz konusu noktada herhangi bir askeri bölgenin bulunmadığı doğrulandı. Askerler, olaydan yara almadan Başkonsolosluğa geri döndü ve olanları Büyükelçiliğe ve kendi komuta zincirine rapor etti."

#5
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

İTALYA'DAN İSRAİL'E NOTA Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, söz konusu protesto notasını en üst düzeyde İsrail hükümetine, İsrail Dışişleri Bakanlığına, İsrail ordusuna, COGAT'a ve İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bete göndermek üzere girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

#6
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

İSRAİL'İN ROMA BÜYÜKELÇİSİ, "İZAHAT" İÇİN İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI İtalya Dışişleri Bakanlığından akşam saatlerinde konuya ilişkin yapılan bir başka açıklamada da İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin "izahat" için Bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Bakanlık, akşam saatlerindeki üçüncü yazılı açıklamasında, Bakanlığa çağrılan İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'e, İtalya'nın olaydan duyduğu "güçlü hoşnutsuzluğu ve sert protestosunun" iletildiği belirtildi.

#7
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

İTALYAN ASKERLERİ DİZ ÇÖKTÜRÜLDÜ Bu arada, İtalyan ANSA ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2 İtalyan askerinin makineli tüfek ateşi altında diz çökmeye zorlandığı ve yerleşimci tarafından "sorguya çekildiği" belirtildi. Diğer yandan, İtalyan parlamentosundaki ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

"Hükümet kaynaklarından öğrendiğimiz üzere, 2 jandarmamızın Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında bir yerleşimci tarafından diz çöktürülmeye zorlanması ve silah zoruyla alıkonulması kabul edilemez. Bu, askerlerimize ve bayrağımıza karşı tahammül edilemez bir hakarettir. Bu aynı zamanda, Filistinlilerin, İsrail ordusunun tam suç ortaklığıyla yerleşimciler tarafından sistematik olarak saldırıya ve şiddete maruz bırakıldığı işgal altındaki topraklarda yaşananların ciddiyetini anlamamızı sağlamalıdır."

#9
Foto - İsrail'in hareketi tepki çekti: İtalya'dan siyonistlere nota!

Bakan Tajani'nin, İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağırmasının iyi bir şey olduğunu ama yeterli olmadığını savunan Conte, "Bütün hükümet, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin şiddetini sert şekilde kınamalı, gözlerini başka yöne çevirmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

boşuna demiyoruz siyonizim kendilerinden olmayan tüm insalığa tehditir ve düşmandır ona göre hareket edin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Gündem

Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve şaibe bulutları dağılmak bilmezken, Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23