20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü
20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü

Devlet desteğinden faydalanarak 20 milyon liralık yatırımla tavuk çiftliği kuran girişimci, çocukluk hayalini üretime dönüştürdü.

Foto - 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Ebru Ceyhan, devlet desteğiyle kurduğu modern tavuk çiftliğinde üretime başladı. İlçede butik işleten 43 yaşındaki Ebru Ceyhan, çocukluğundan gelen çiftlik kurma hedefini hayata geçirmek için araştırma yaptı. Farklı kurumlardan sürü yönetimi ve hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan Ceyhan, hazırladığı projeyle 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"na başvurdu.

Foto - 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü

Ceyhan, projesinin uygun bulunmasıyla geçen yıl Karakütük köyündeki 7,5 dekarlık alana 20 milyon liralık yatırımla 30 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliği kurdu. Yatırımına yüzde 50 hibe alan Ceyhan, 1,7 dekarlık kapalı alana sahip çiftliğini iklimlendirme ve besleme ekipmanlarıyla donattı. Kanatlı hayvan sayısını 28 bine çıkaran Ceyhan, yetiştirdiği tavukları piliç firmalarına satıyor.

Foto - 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü

Ebru Ceyhan, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için çok çalıştığını söyledi. Kanatlı hayvan üretimi yapmaya karar vermesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu dile getiren Ceyhan, "Sağ olsunlar arkadaşlar çok yardımcı oldu. Bir yıllık bir süreçti, kolay değildi ama çok keyifliydi." dedi.

Foto - 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü

Ceyhan, çiftliğin inşasında devlet desteğini yanında hissettiğini belirterek, "Veterinerleri, mühendisleri, müdürleri, personeli olsun inşaat sürecinde çok yardımcı oldular, bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnşaatımızı haftada bir kontrol edip, mühendislerle, mimarlarla her şeyi test ederek, gözden geçirerek bu süreci tamamladık." diye konuştu.

Foto - 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü

Kapasitesinin büyük kısmı dolan tesisi büyütmeyi hedeflediğini anlatan Ceyhan, şunları kaydetti: "Öncelikle tesisin kapasitesini iki katına çıkarmak istiyorum. Daha sonra başka bir köyde de kurmayı düşünüyorum çünkü bu çocukluk hayalimdi. Kanatlı hayvanları çok sevdim. Aldığım eğitimlerde de bu işin çok keyifli olduğunu gördüm. İnşallah ikinci, üçüncü, dördüncü tesisi kurarak ilerleyeceğiz."

