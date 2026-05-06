Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Rusya'nın en çok korktuğu silahı az önce dünyaya gösterdi

Ukrayna savaşında amiral gemilerini kaybeden Rusya'nın en büyük kabusu olan insansız deniz araçları son dönemde tüm dünyada en çok konuşulan silahların başında geliyor. Türkiye'nin bu alanda önemli silahları bulunurken bunlara bir yenisi daha eklendi.

GDH'de yer alan habere göre, STM, yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı YAKTU KİDA’yı SAHA EXPO’da ilk kez tanıttı.

Türkiye’nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri deniz platformlarındaki derin tecrübesini otonom sistemlerdeki uzmanlığıyla birleştirerek, Mavi Vatan’ın savunmasında yeni bir dönemi temsil eden yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) YAKTU’yu gün yüzüne çıkarttı. 50 knot üzerindeki sürati ve yüksek vuruş gücüyle dikkat çeken platform; liman savunmasından açık deniz operasyonlarına kadar asimetrik harp sahasının tüm kritik ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde, milli imkanlarla geliştirildi.

STM YAKTU’nun lansmanında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti: İnsansız sistemlerdeki mühendislik birikimimizi, deniz platformlarındaki köklü tecrübemizle birleştirerek geliştirdiğimiz YAKTU’yu bugün ilk kez SAHA EXPO’da sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu platform, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil; sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak. Birden fazla KİDA’nın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabilen bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin ve yüksek isabetli bir çözüm sunacak. Mavi Vatan’ın güvenliği için otonom teknolojilerimizi su üstünde de en üst seviyeye taşımaya kararlıyız.

Stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruz görevleri için optimize edilen STM YAKTU, 5,8 metre boyu ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. 50 knot üzerindeki azami hızıyla dinamik hedeflere (hareketli deniz araçları) karşı hızlı angajman sağlayan sistem, 200 deniz milini aşan menziliyle geniş bir operasyonel yarıçapta görev icra edebiliyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği olan sürü zekası, üniteler arası anlık veri paylaşımıyla otonom görev dağılımı yapılmasını sağlıyor. Yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle geliştirilen YAKTU, görüş hattı (LOS) ve uydu haberleşmesi (SATCOM) seçenekleriyle ağ destekli harekât kabiliyetini her türlü harekât ortamında en üst seviyede tutuyor.

İsmini Eski Türkçede 'ışık' ve 'aydınlık' anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor.

Operasyonel özellikler: Sürü Operasyon Kabiliyeti, Otonom görev icra kabiliyeti, Kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profili, 50+ knot üzeri yüksek sürat ile hızlı angajman, 200 deniz mili menzil ile geniş operasyon alanı, Gündüz/gece görev kabiliyeti

LOS ve uydu haberleşmesi ile ağ destekli operasyon, Farklı platformlardan ve kıyı konuşlu olarak kullanım imkânı, Düşük silüetli ve kompakt tasarım ile tespit edilmesi zor yapı

Teknik özellikler: Tam Boy (LOA):5.8 m Deplasman:1.7 t Azami Devamlı Hız:50+ kts Servis Hızı :20+ kts Seyir Siası : 200 deniz mili (@20 knot) 1x Dizel Ana Makine 1 x Waterjet (WJ)

