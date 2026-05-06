Türkiye Rusya'nın en çok korktuğu silahı az önce dünyaya gösterdi

STM YAKTU’nun lansmanında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti: İnsansız sistemlerdeki mühendislik birikimimizi, deniz platformlarındaki köklü tecrübemizle birleştirerek geliştirdiğimiz YAKTU’yu bugün ilk kez SAHA EXPO’da sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu platform, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil; sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak. Birden fazla KİDA’nın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabilen bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin ve yüksek isabetli bir çözüm sunacak. Mavi Vatan’ın güvenliği için otonom teknolojilerimizi su üstünde de en üst seviyeye taşımaya kararlıyız.