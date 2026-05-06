Alkol ihmal dikkatsizlik 6 bin 35 kişi can verdi
TÜİK, 2025 yılına ilişkin kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kara yolu ağında 2025 yılında toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253'i sadece maddi hasarlı, 288 bin 321'i ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak meydana geldi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 86,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 13,5'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.